رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه گفت: به طور متوسط روزانه ۶۰۰ تا ۶۵۰ تن در ارومیه جمعآوری و به محلهای دفن هدایت می شوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، هادی بصاری بااشاره به دغدغههای مدیریت پسماند ارومیه افزود: ساماندهی سایت نازلو، تامین نیروی انسانی، نظافت و ساماندهی ورودی های شهر و جمعآوری نخاله های ساختمانی از جمله دغدغههای مدیریت پسماند شهر است که در این راستا اقداماتی نیز آغاز شده است.
وی بااشاره به سازوکار شهرداری ارومیه در خصوص نخالههای ساختمانی و رصد گشتهای ویژه گفت: ۴ نقطه از شهر شامل( ۲ نقطه در جاده سرو، یک محل در جاده انهر و یک نقطه نیز در جاده بالانج(قره آغاج) تعبیه شده تا شهروندان نخاله های ساختمانی را در این نقاط مجاز تخلیه کنند.
رییس مدیریت پسماند شهرداری ارومیه گفت: تخلیه نخالهها در حاشیه جاده و زمینهای خالی از نظر بصری چهره شهر را زشت میکند لذا برای مدیریت بهتر این موضوع، امسال نخاله برداری از آیتمهای مهم در صدور پروانه ساختمانی در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه با رانندگان خاطی که اقدام به تخلیه نخالهها در اماکن غیر از ۴ نقطه مجاز میکنند، برخورد میشود، اظهار کرد: امسال بیش از ۲۳ تن نخاله از ورودیهای شهر جمع آوری شده است.
بصاری یادآور شد: همچنین در راستای مدیریت معضل تخلیه غیرمجاز نخاله ساختمانی، ۱۴۸۰ مورد اخطاریه قانونی صادر شده و ۱۷۰ مورد نیز پرنده حقوقی تشکیل شده است.