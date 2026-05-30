معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش بر ضرورت ایجاد فضایی امن برای «آزادی عمل» کودکان وشناسایی و «شکوفایی استعدادهای نهفته» آنان به عنوان محور فعالیت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ سید حمایت میرزاده در آیین رونمایی از سرود سهزبانه «صالح بعد صالح» به ابعاد فرهنگی، تربیتی و روانشناختی فعالیتهای کانون پرورش فکری پرداخت.
معاون حقوقی و امور مجلس، اظهار کرد: پیش از هر چیز، باید ارتباط خود را با خدای متعال تقویت کنیم. مردم عزیز ایران با استقامت و صبر، روزهایی دشوار را پشت سر گذاشتهاند. یاد بزرگان این سرزمین، از رهبر شهید عزیزمان تا معلمان و دانشمندان، گرامی باد؛ چرا که آنها رفتند و ما ماندیم تا ادامهدهنده راه باشیم.
وی افزود: ما باید صدای کودکان را بشنویم تا آیندهای درخشان بسازیم. هر کسی که دل در گرو این آب و خاک دارد، نگران کودکان است. دشمنان همواره در میدان هستند و باید هوشیار باشیم.
کانون، مرکز «رفتاردرمانی» است، نه «گفتاردرمانی»
میرزاده، با اشاره به علاقه و مطالعات شخصی خود نسبت به کانون پرورش فکری و بازدیدهای متعدد از مراکز مختلف این نهاد، بر ماهیت اصلی فعالیتهای کانون تأکید کرد و گفت: کانون مرکز گفتاردرمانی یا ریاضی تستزدن برای تیزهوشان نیست. کانون، مرکز "رفتاردرمانی" است.
وی افزود: رفتار ما باید سخن بگوید، نه گفتارمان. کسانی که در این حیطه مشغول به فعالیت هستند، از مدیرکل تا مربی، وظیفه سنگینی دارند. شما میتوانید کاری نکنید و کسی مطالبه نکند، اما رفتار شماست که بر دیگران، بهویژه کودکان و نوجوانان اثر میگذارد و الگو میشود.
آشنایی با دنیای هیجانطلب نوجوانان
معاون وزیر سپس با اشاره به کتاب «عجایب هفتگانه» که نمونهای از آن را همراه خود آورده بود، داستان معنوی این کتاب را بازخوانی کرد و تأکید بر این داشت که شگفتیهای واقعی دنیا، ساخته دست انسان نیستند، بلکه شامل «دیدن، شنیدن، چشیدن، احساس کردن، خندیدن و دوست داشتن» هستند.
وی با بیان اینکه کودکان و نوجوانان انسان هستند و نه آهن، گفت: آنها دلی دارند و نیازهای خاص خود را. ما بزرگسالان با آنها اختلاف سنی داریم؛ آنها دنبال هیجان هستند و ما دنبال آرامش. آنها میخواهند فریاد بزنند، اما ما اجازه نمیدهیم. آنها میخواهند متفاوت باشند و با بگو و مگوهای خود، هویتشان را پیدا کنند.
تبدیل «ندانستن» به خلاقیت
ایشان در دیگر سخنان خود هشدار داد: نوجوانان عدالت را میفهمند؛ اگر ما به آنها اعتماد نکنیم، آنها میدانند که ما پختهتریم اما پاسخ سوالاتشان را نداریم. مربیان باید از "دانستههای" آنها درس بگیرند، نه اینکه فقط دانستههای خود را منتقل کنند. باید از "ندانستن" و شکاف نسلها، خلاقیت را به وجود آورد. ندانستن ما نامحدود است و همه اندیشمندان نیز ندانستهشان بیش از دانستهشان است.»
وی در جمع بندی سخنان خود تاکید کرد: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بر دو محور اصلی استوار است: نخست، ایجاد فضایی امن برای «آزادی عمل» کودکان و دوم، شناسایی و «شکوفایی استعدادهای نهفته» آنان.
همانطور که در مکتب مونتسوری (دکتر ماریا مونتسوری) بر آن تأکید شده است، تربیت یعنی کمک به فرد برای بیرون کشیدن استعدادهایی که همچون «آب در دل خاک» پنهان هستند. مربیان کانون موظفند با پرهیز از غرور علمی و پذیرش ندانستههای خود، محیطی را فراهم کنند که کودکان از طریق پرسشهای باز، کتاب و تعامل آزاد، خلاقیتهای درونی خود را بروز دهند.
در پایان، با اشاره به تلاشهای مسئولین کشور برای جبران آسیبهای دوران اخیر و تأکید بر اینکه «سلامت کودکان از همه چیز مهمتر است»، خاطرنشان شد که با تکیه بر نیروی کارشناسی و امید به پیروزی ایران عزیز، این آسیبها جبران خواهد شد.