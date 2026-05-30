قرارگاه عملیاتی لشگر ۲۸ پیاده کردستان در اطلاعیه ای از انهدام مهمات معیوب و عمل نکرده جنگ تحمیلی سوم از فردا یکشنبه به مدت یک هفته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در این اطلاعیه آمده است: از فردا یکشنبه دهم خرداد عملیات انهدام و امحای مهمات معیوب و عمل نکرده در محل قرارگاه عملیاتی لشکر ۲۸ پیاده کردستان در سنندج انجام می‌شود.

بر همین اساس شنیده شدن صدای ناشی از این عملیات، در شهر طبیعی است و جای نگرانی ندارد.

‌از شهروندان خواسته شده ضمن حفظ آرامش، به شایعات توجه نکرده و اطمینان داشته باشند که هیچ‌گونه خطری متوجه آنها نیست.