رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ گفت: در برخی از معابر و بزرگراه‌های پایتخت ترافیک گزارش شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ علی اصغر شریفی، رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ گفت: در مسیر غرب به شرق بزرگراه‌های آبشناسان از سردار جنگل تا بزرگراه اشرفی اصفهانی، حکیم از شقایق تا پل شیخ فضل الله نوری، شهید همت از شهید باکری تا خیابان گاندی و بزرگراه لشگری از تهرانسر تا فرودگاه مهرآباد ترافیک است.

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: مسیر جنوب به شمال بزرگراه‌های نواب صفوی از ۹دی تا تونل توحید، بسیج بالاتر ازسه راه افسریه تا قصر فیروزه و بزرگراه شیخ فضل الله نوری از پل جناح تا پل جلال آل احمد نیز ترافیک گزارش شده است.

وی افزود: مسیر شرق به غرب بزرگراه‌های زین الدین از شمیران نو تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی، شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان، شهید بابایی از بلوار هنگام تا پل امام علی (ع) و بزرگراه صدراز شهید صیاد شیرازی تا مدرس ترافیک است.

سرهنگ شریفی به رانندگان هشدار داد: رعایت فاصله طولی با خودرو جلویی در رانندگی یکی از مهمتربن اصول رانندگی ایمن است، رانندگان محترم لطفا با سرعت مطمئنه و حفظ فاصله طولی با آرامش خاطر در سطح شهر حرکت کنید.