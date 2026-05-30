

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان جنوبی گفت: از ۲۲ اردیبهشت که خرید تضمینی گندم در خراسان جنوبی آغاز شده تا هشتم خرداد ۲ هزار و ۷۰۸ تن گندم توسط ۱۶ مرکز خریداری شده است و خرید تضمینی گندم در استان همچنان ادامه دارد.

حسینی نسب افزود: این میزان گندم ۲ هزار و ۷۰۸ تن از مباشر و ۶۶۲ تن به صورت ملکی بوده که در مجموع به ارزش ۱۳۵ میلیارد تومان در قالب ۳۹۶ محموله از ۲۴۱ کشاورز خریداری شده است.

وی گفت: شهرستان نهبندان با ۸۸۰ تن بیشترین خرید گندم را به خود اختصاص داده است.

امسال براساس نرخ مصوب ابلاغی، قیمت خرید هر کیلوگرم گندم بر اساس درجه‌ی پاکی گندم به طور متوسط حدود ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان و ۲۰ هزار تومان جایزه تحویل به مراکز خرید که جمعأ ۴۹ هزار ۵۰۰ تومان است تعیین شده است.