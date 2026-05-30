معاون اول قوه قضائیه دستاوردهای کاهش اطاله دادرسی در مرحله اجرای احکام در دوره تحول و تعالی قضائی را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام حمزه خلیلی معاون اول قوه قضائیه در فضای مجازی نوشت: دستاوردهای کاهش اطاله دادرسی در مرحله اجرای احکام طی دوره تحول و تعالی قضائی:
۱_ کاهش زمان استعلامات وضع مالی افراد به کمتر از یک دقیقه با بهرهگیری از سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضائیه(سهام)
۲_ کنترل نرخ رسیدگی کامل در شعب اجرای احکام کیفری با وجود افزایش چشمگیر پروندههای ورودی نسبت به مدت مشابه دوره قبل
۳_ افزایش ۶ درصدی نرخ رسیدگی کامل در شعب اجرای احکام مدنی نسبت به مدت مشابه دوره گذشته
۴_ تحقق ۸۳/۴ درصدی نرخ رسیدگی کامل در دیوان عالی کشور، ۱۰۲ درصدی نرخ رسیدگی پرونده در شعب اجرای احکام دیوان عدالت اداری و ۹۳ درصدی نرخ رسیدگی کامل در شعب اجرای احکام سازمان قضائی نیروهای مسلح