به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام حمزه خلیلی معاون اول قوه قضائیه در فضای مجازی نوشت: دستاورد‌های کاهش اطاله دادرسی در مرحله اجرای احکام طی دوره تحول و تعالی قضائی:

۱_ کاهش زمان استعلامات وضع مالی افراد به کمتر از یک دقیقه با بهره‌گیری از سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضائیه(سهام)

۲_ کنترل نرخ رسیدگی کامل در شعب اجرای احکام کیفری با وجود افزایش چشمگیر پرونده‌های ورودی نسبت به مدت مشابه دوره قبل

۳_ افزایش ۶ درصدی نرخ رسیدگی کامل در شعب اجرای احکام مدنی نسبت به مدت مشابه دوره گذشته

۴_ تحقق ۸۳/۴ درصدی نرخ رسیدگی کامل در دیوان عالی کشور، ۱۰۲ درصدی نرخ رسیدگی پرونده در شعب اجرای احکام دیوان عدالت اداری و ۹۳ درصدی نرخ رسیدگی کامل در شعب اجرای احکام سازمان قضائی نیرو‌های مسلح