رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با اعلام تقویم آزمونهای سال جاری، تاریخ نهایی برگزاری کنکور سراسری و آزمون دانشجو معلمان را ۲۹ و ۳۰ مرداد و زمان آزمون کارشناسی ارشد را ۱۸ و ۱۹ تیرماه اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ،آقای محمدی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با اعلام تقویم آزمونهای سال جاری، تاریخ نهایی برگزاری کنکور سراسری و آزمون دانشجو معلمان را ۲۹ و ۳۰ مرداد و زمان آزمون کارشناسی ارشد را ۱۸ و ۱۹ تیرماه اعلام کرد. دکتر رضا محمدی در نشست خبری با خبرنگاران افزود: ثبت نام جاماندگان کنکور ارشد از امروز ۹ خرداد تا ۱۱ خرداد انجام می شود. نتایج اولیه نیمه دوم مرداد اعلام می شود.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور عدالت را «نقطه کانونی» این سازمان خواند و تأکید کرد که تحت هیچ شرایطی از این اصل عدول نخواهد شد.
وی در این نشست با اشاره به جایگاه راهبردی سازمان سنجش گفت: «ما واسط میان نهاد آموزش و پرورش و آموزش عالی هستیم و در واقع کنترل کیفیت را در این مسیر تضمین میکنیم تا داوطلبان با حداقلهای لازم وارد مشاغل و تخصصهای آینده کشور شوند.»
الگوبرداری از کشورهای موفق
رئیس سازمان سنجش با اشاره به تجربه کشورهای اسکاندیناوی گفت موفقیت نظام آموزشی آنها مدیون وجود یک *نظام سنجش پویا، علمی، شفاف و پاسخگو در برابر جامعه و نهادهای حاکمیتی است و این را رمز موفقیتی دانست که باید الگوی ایران باشد.
مسئولیت اجتماعی؛ محور برنامههای جدید
محمدی از «فرهنگسازی سنجش» به عنوان یکی از برنامههای اصلی سازمان یاد کرد و گفت: با توجه به اینکه سالانه حدود ۵ میلیون داوطلب در آزمونهای سازمان شرکت میکنند، این رقم با احتساب اعضای خانواده به ۲۵ میلیون نفر میرسد؛ یعنی بخش بزرگی از جامعه ایران به طور مستقیم با سازمان سنجش در ارتباط است.
وی افزود: «هر اطلاعیهای که منتشر میکنیم، بارها بررسی میشود تا نیاز اطلاعاتی مخاطب را به درستی برطرف کند.»
رئیس سازمان سنجش آموزش کشورافزود: آزمونهای محوری در دستور کار سازمان است از جمله آزمونهای سمپاد و نمونه دولتی ، آزمون سراسری ، کارشناسی ارشد ، آزمون پذیرش دانشگاه فرهنگیان (تربیت معلم) است که همگی در چارچوب اصل عدالت آموزشی برگزار میشوند.
وی گفت: سازمان سنجش آموزش کشور مسئولیت برگزاری مهمترین آزمونهای ورودی آموزش عالی و استخدامی کشور را بر عهده دارد.
سازمان سنجش برای اولین بار متولی آزمون سمپاد شد
محمدی افزود: شبکه ملی حفاظت و اجرای آزمون در ۳۱ استان کشور راهاندازی شده است
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، در نشست خبری از برگزاری آزمون سمپاد و نمونه دولتی در ۲۹ خرداد، آغاز ثبتنام مجدد کارشناسی ارشد و اعلام نتایج دکترا تا دهه دوم مرداد خبر داد.
سمپاد و نمونه دولتی ؛ اولین تجربه سازمان سنجش
برای نخستین بار در تاریخ آموزش کشور، سازمان سنجش طراحی، اجرا و اعلام نتایج آزمون مدارس سمپاد و نمونه دولتی را بر عهده گرفته است. ثبتنام این آزمون از هفتم تا بیست و سوم اردیبهشت انجام شد و در مجموع *۵۱۶۲۸ نفر ثبتنام کردند که ۵۳ درصد آنان دختر و ۴۷ درصد پسر هستند.
از این عده، ۴۲ درصد در پایه هفتم و ۴۸ درصد در پایه دهم رقابت خواهند کرد. آزمون صبح جمعه ۲۹ خردادماه بهصورت همزمان در سراسر کشور برگزار میشود و اعلام نتایج در دهه اول مردادماه پیشبینی شده است.
محمدی از تهیه دفترچه راهنمای تخصصی برای این آزمون خبر داد و گفت: «محتوای دفترچه بهگونهای تدوین شده که برای خود دانشآموزان قابل فهم باشد و بخشی نیز به راهنمایی والدین و مشاوران اختصاص یافته است.»
ثبتنام مجدد کارشناسی ارشد از امروز
رئیس سازمان سنجش اعلام کرد: همزمان با برگزاری این نشست خبری، ثبتنام مجدد آزمون کارشناسی ارشد آغاز شده و داوطلبان تا دوشنبه فرصت دارند از طریق درگاه سازمان سنجش اقدام کنند.
در این فرصت سهروزه، داوطلبان میتوانند علاوه بر ثبتنام، حوزه آزمونی، رشته و گروه آزمایشی خود را تغییر دهند و اطلاعات اشتباه را ویرایش کنند. آزمون کارشناسی ارشد ۱۸ و ۱۹ خردادماه برگزار خواهد شد.
دکترا؛ نتایج نهایی تا دهه دوم مرداد
آزمون دکترا در ۲۴ بهمن ۱۴۰۴ برگزار شد. نتایج اولیه هجدهم اردیبهشت اعلام و انتخاب رشته از نوزدهم اردیبهشت آغاز شد. دانشگاهها تا پانزدهم تیرماه فرصت دارند مرحله دوم شامل مصاحبه، بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی و آزمون تخصصی احتمالی را برگزار کنند. اعلام نتایج نهایی دهه دوم مرداد پیشبینی شده است.
شبکه ملی اجرای آزمون؛ دستاورد جدید سازمان
محمدی از ایجاد شبکه ملی حفاظت و اجرای آزمون به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای اخیر سازمان یاد کرد و گفت: «در گذشته بخش اجرا و حفاظت آزمون بهصورت مجزا عمل میکردند؛ اکنون با هماهنگی استانداریها، ستادهای استانی* در تمام ۳۱ استان راهاندازی شده تا بهترین فضا، نیرو و امکانات در اختیار داوطلبان قرار گیرد.»
تمامی اطلاعات و اطلاعیههای سازمان سنجش از طریق درگاه رسمی این سازمان در دسترس عموم است.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: آزمون سمپاد و نمونه دولتی ؛ جمعه ۲۹ خردادماه، همزمان در سراسر کشور
کارشناسی ارشد: پنجشنبه و جمعه ۱۸ و ۱۹ تیرماه، صبح و عصر در سراسر کشور
آزمون سراسری و آزمون پذیرش دانشگاه فرهنگیان: پنجشنبه و جمعه ۲۹ و ۳۰ مردادماه، همزمان در سراسر کشور
محمدی بر تاریخ برگزاری کارشناسی ارشد تأکید ویژه کرد و افزود: این آزمونها بر اساس جدول زمانبندی مصوب و با هماهنگیهای لازم برگزار خواهند شد.
سهمیه ویژه برای آسیبدیدگان جنگ در دست بررسی است
رئیس سازمان سنجش در پاسخ به سوالی درباره سهمیه داوطلبانی که در جریان جنگ اخیر خانههایشان تخریب شده، گفت پیشنهادهایی در این زمینه مطرح شده، اما هنوز به جمعبندی نرسیده است.
محمدی افزود: سهمیههای موجود شامل مناطق، ایثارگران، رزمندگان و خانواده شهدا میشود و کسانی که بنیاد شهید یا نهادهای متولی آنها را معرفی کنند، از این سهمیهها بهرهمند خواهند شد.
وی تصریح کرد وزیر آموزش و پرورش این موضوع را چندین بار با وی در میان گذاشته و بررسیها ادامه دارد، اما تاکنون سهمیه مستقلی برای آسیبدیدگان از تخریب منازل تعریف نشده است.
سازمان سنجش سوالات و کلید آزمونها را منتشر میکند
رئیس سازمان سنجش با اشاره به رویههای بینالمللی در حوزه سنجش و اندازهگیری گفت: در هیچجای دنیا نهادهای برگزارکننده آزمون، سوالات را منتشر نمیکنند، زیراکه این سوالات باید در بانک سوال نگهداری شده و در آزمونهای بعدی مورد استفاده قرار گیرند.
محمدی افزود: با این حال سازمان سنجش به دلیل اهمیت آرامش روانی داوطلبان، بلافاصله پس از برگزاری آزمون سوالات را منتشر میکند. علاوه بر این، هم کلید اولیه و هم کلید نهایی پس از دریافت و بررسی بازخوردها در اختیار عموم قرار میگیرد.
وی تصریح کرد تمام سوالات بر اساس سرفصلهای مصوب آموزش و پرورش و در تعامل مستقیم با دفتر برنامهریزی و کتب درسی طراحی میشود و انطباق کامل با محتوای کتب درسی دارد.
محمدی در پایان یادآور شد بسیاری از نهادهای بینالمللی معتبر مانند ETS آمریکا برای انتشار کلید و بررسی اعتراضات هزینه جداگانه دریافت میکنند، اما سازمان سنجش این خدمات را بدون هزینه اضافی ارائه میدهد.
سازمان سنجش برنامه تحولی ارتقای کیفیت آزمونها را اجرا کرد
رئیس سازمان سنجش از اجرای برنامه جامع تحولی برای ارتقای کیفیت طراحی سوالات خبر داد و گفت: در این برنامه ابتدا سوالات سالهای گذشته بهطور کامل تحلیل شد و بازخورد لازم به طراحان داده شد.
محمدی افزود: تمامی طراحان سوال متناسب با نظام صلاحیت حرفهای در دورههای بازآموزی شرکت کردند و در مواردی که طراحی سوالات چالشبرانگیز بود، تغییرات لازم اعمال شد. همچنین مرکز آزمونسازی و روانسنجی سازمان نیز آموزشهای تخصصی لازم را دریافت کرد.
وی اعلام کرد: برنامه تحولی سازمان سنجش پس از نهایی شدن بهصورت کامل در درگاه رسمی این سازمان منتشر خواهد شد تا عملکرد یکساله اخیر بهصورت شفاف در اختیار عموم قرار گیرد.
محمدی در پایان با تأکید بر اینکه ارتقای کیفیت فرایندی مستمر است، گفت: هیچ نهادی نمیتواند ادعا کند به کیفیت مطلق رسیده؛ ما مسیری را آغاز کردهایم و هدف ما دستیابی به آزمونهایی با بالاترین سطح کیفی است.
تأخیر در برخی مراحل آزمونها اجتنابناپذیر است
رئیس سازمان سنجش با اشاره به شرایط خاص کشور، تأخیر در برخی مراحل آزمونها را اجتنابناپذیر دانست و گفت: تمام تلاش سازمان بر این است که آزمونها در زمان مناسب برگزار و نتایج بهموقع اعلام شود، اما با توجه به شرایط موجود، تأخیر جزئی از کار خواهد بود.
محمدی افزود: کارکنان سازمان در دو شیفت کاری فعالیت میکنند و تمام استانداردهای لازم برای برگزاری آزمون رعایت خواهد شد.
وی همچنین درباره اختلاف تاریخ اعلامشده از سوی آموزش و پرورش توضیح داد که موضوع سوءتفاهمی بود که برطرف شده و تاریخهای اعلامشده توسط سازمان سنجش ملاک عمل است. در این زمینه آزمونها و فرایند انتخاب رشته و اعلام نتایج بهصورت مجزا برگزار خواهد شد.
محمدی در پایان گفت: جدول زمانبندی در دست اجراست و پس از برگزاری آزمون، اطلاعرسانی درباره مراحل بعدی در زمان مناسب انجام خواهد شد. امیدواریم در سالهای آتی در شرایط عادی بتوانیم تمام مراحل را در موعد مقرر به انجام برسانیم.
کنکور الکترونیکی در دستور کار است، اما زود است
رئیس سازمان سنجش گفت: پیش از هر اقدامی برای الکترونیکی کردن آزمونهای سراسری، باید مطالعه امکانسنجی جامع انجام شود.
محمدی با اشاره به تجربه کشورهایی مانند عربستان، چین و آمریکا افزود: کنکور سراسری در بسیاری از کشورها به یک سنت آموزشی تبدیل شده و بهسادگی نمیتوان آن را تغییر داد. رئیس سازمان سنجش چین گفته که این آزمون حکم یک جشنواره علمی را دارد.
وی دو چالش اصلی در این مسیر را عدالت در دسترسی به امکانات الکترونیکی در سراسر کشور و تفاوت سطح توانمندی داوطلبان در استفاده از فناوری دانست و گفت: نباید نتیجه آزمون تحت تأثیر میزان تسلط فرد بر فناوری قرار گیرد.
محمدی اعلام کرد: سازمان سنجش در حال حاضر آزمون استاندارد زبان فارسی را بهصورت الکترونیکی آزمایش میکند و طرح مربوط در شورای معاونان در دست بررسی است، اما برگزاری کنکور سراسری به شکل الکترونیکی تا رسیدن به اطمینان کافی از طریق آزمونهای کوچکمقیاس، زود به نظر میرسد.
هنوز سهمیهای برای آسیب دیدگان اخیر نداریم
رئیس سازمان سنحش آموزش کشور گفت: طبق قانون برای ایثارگران، خانواده شهدا، مجروحین و... جنگ اخیر سهمیهها در نظر گرفته خواهد شد.
محمدی افزود: اما هنوز سهمیهای برای افرادی که منازل آنها دچار آسیب و خرابی شده است نداریم و صرفا این طرح در حد یک پیشنهاد بوده که در صورت تایید و تصویب اجرا خواهد شد.
