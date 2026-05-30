رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان آشتیان با اشاره به جایگاه ممتاز قلعه تاریخی مستوفیالممالک در هویت تاریخی شهرستان گفت: این بنای ثبت ملی از ظرفیتهای قابل توجهی برای تبدیل شدن به یک مقصد فرهنگی و گردشگری برخوردار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ علیرضا امیری آشتیانی گفت: قلعه مستوفیالممالک یکی از نمونههای منحصربهفرد معماری دوره قاجار در استان مرکزی به شمار میرود که از ارزشهای برجسته تاریخی، معماری و اجتماعی برخوردار است و شایسته آن است که در اولویت برنامههای حفاظتی و مرمتی قرار گیرد.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان آشتیان با بیان اینکه این اثر تاریخی از ظرفیتهای قابل توجهی برای تبدیل شدن به یک مقصد فرهنگی و گردشگری برخوردار است، افزود: تخصیص منابع لازم، تسریع در روند مستندسازی و آغاز اقدامات مرمتی اصولی از ضرورتهای انکارناپذیر در خصوص این بناست.
وی گفت : در بازدید مشترکی که با حضور ولی الله بیاتی نماینده، مجتبی ملکاء آشتیانی فرماندار، عظیم عظیمی شهردار، مسئولان ادارات ذیربط و اعضای انجمن حمایت از ابنیه تاریخی شهرستان و قلعه مستوفیالممالک (قلعه آقا) انجام شد، وضعیت موجود این بنای ارزشمند، آسیبها و مخاطرات پیشرو، نیازهای مرمتی مورد بررسی قرار گرفت و بر لزوم توجه جدی به حفاظت، مرمت و احیای این اثر ارزشمند تاریخی تأکید شد.
قلعه مستوفیالممالک که با نام «قلعه آقا» شناخته میشود ، از آثار برجایمانده از دوره قاجار است که با برخورداری از معماری سنتی ایرانی، مصالح بومی، برج دیدهبانی، حیاط مرکزی و اتاقهای متعدد از جمله نمونههای شاخص بناهای آن دوران به شمار میرود و جلوهای روشن از هنر و شیوه زندگی در بستر تاریخی منطقه را بازتاب میدهد. این اثر تاریخی ارزشمند، پیشتر در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.