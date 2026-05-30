به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه فراجا، گفت: جاده چالوس و آزادراه تهران ـ شمال که از صبح روز گذشته (۸خردادماه) به منظور مدیریت موج بازگشت مسافران و تخلیه بار ترافیکی به صورت مقطعی مسدود و یکطرفه شده بود، پس از حدود ۲۰ ساعت محدودیت و با روان شدن جریان تردد، بازگشایی شده و در حال حاضر عبور و مرور در این دو محور به صورت دوطرفه برقرار است.

وی افزود: با وجود بازگشایی این محورها، همچنان در برخی مسیر‌های منتهی به استان‌های شمالی و ورودی پایتخت، ترافیک سنگین گزارش شده است.

به گفته جانشین پلیس راه فراجا، در آزادراه تهران ـ شمال مسیر جنوب به شمال محدوده عوارضی، ترافیک سنگین جریان دارد.

سرهنگ محبی ادامه داد: در محور چالوس مسیر شمال به جنوب نیز حدفاصل ماسال تا تویر، ترافیک سنگین مشاهده می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت محور هراز گفت: در این محور در محدوده سه راهی چلاو در هر دو مسیر رفت و برگشت و همچنین در مسیر شمال به جنوب محدوده بایجان و حدفاصل رینه تا آب اسک، ترافیک سنگین برقرار است.

جانشین پلیس راه فراجا همچنین از ترافیک سنگین در آزادراه پردیس ـ تهران حدفاصل تونل شماره ۳ تا تونل شماره ۲ خبر داد و تصریح کرد: در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران نیز در محدوده کمالشهر، حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و محدوده وردآورد، ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در آزادراه تهران ـ کرج ـ قزوین محدوده کمالشهر، آزادراه ساوه ـ تهران حدفاصل رضی آباد تا احمدآباد مستوفی، آزادراه قم ـ تهران محدوده بهشت زهرا، محور شهریار ـ تهران در برخی مقاطع و همچنین بزرگراه ورامین ـ تهران محدوده قلعه نو نیز ترافیک سنگین حاکم است.

سرهنگ محبی درباره سایر محور‌های کشور گفت: تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ـ پردیس، آزادراه قزوین ـ رشت در مسیر رفت و برگشت، آزادراه تهران ـ شمال مسیر شمال به جنوب و محور چالوس مسیر جنوب به شمال روان است.

وی در خصوص وضعیت جوی محور‌های شمالی گفت: آزادراه قزوین ـ رشت فاقد هرگونه مداخلات جوی است، اما سایر محور‌های شمالی با بارش باران و مه گرفتگی در ارتفاعات مواجه هستند. همچنین در برخی محور‌های استان‌های مازندران، گیلان و گلستان نیز بارش باران گزارش شده است.

جانشین پلیس راه فراجا ادامه داد: محور غیرشریانی پاتاوه ـ دهدشت همچنان مسدود است و رانندگان پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت راه‌ها و شرایط جوی را از مراجع رسمی استعلام کنند.