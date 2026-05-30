تقویت سلامت جسم و روان؛
پیادهروی خانوادگی از کوچه باغهای «پولگان» تا منطقه گردشگری «سرچشمه» شهرستان محلات
همایش پیادهروی خانوادگی «صبح و نشاط» از کوچه باغهای «پولگان» تا منطقه گردشگری «سرچشمه» شهرستان محلات برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همایش پیادهروی صبحگاهی با حضور پرشور اقشار مختلف مردم در شهرستان محلات برگزار شد.
در این همایش که با هدف ترویج فرهنگ ورزش همگانی و ایجاد نشاط اجتماعی ترتیب یافت، شرکتکنندگان مسیر حد فاصل کوچه باغهای «پولگان» تا منطقه گردشگری «سرچشمه» را با پای پیاده طی کردند.
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان محلات در حاشیه این مراسم با اشاره به استقبال خوب شهروندان، ورزشهای همگانی را بستر مناسبی برای تقویت سلامت جسمی و روانی جامعه دانست.
کاظمی افزود: در پایان این همایش، برنامههای متنوعی از جمله اجرای مسابقات ورزشی، حرکات نمایشی توسط ورزشکاران، اجرای گروههای سرود و اهدای جوایز به شرکتکنندگان با قید قرعه انجام شد.
این رویداد ورزشی-فرهنگی که بازتابدهنده حضور پرشور مردم در فعالیتهای اجتماعی بود، به صورت زنده از شبکه استانی آفتاب پخش شد.