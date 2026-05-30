به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همایش پیاده‌روی صبحگاهی با حضور پرشور اقشار مختلف مردم در شهرستان محلات برگزار شد.

در این همایش که با هدف ترویج فرهنگ ورزش همگانی و ایجاد نشاط اجتماعی ترتیب یافت، شرکت‌کنندگان مسیر حد فاصل کوچه باغ‌های «پولگان» تا منطقه گردشگری «سرچشمه» را با پای پیاده طی کردند.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان محلات در حاشیه این مراسم با اشاره به استقبال خوب شهروندان، ورزش‌های همگانی را بستر مناسبی برای تقویت سلامت جسمی و روانی جامعه دانست.

کاظمی افزود: در پایان این همایش، برنامه‌های متنوعی از جمله اجرای مسابقات ورزشی، حرکات نمایشی توسط ورزشکاران، اجرای گروه‌های سرود و اهدای جوایز به شرکت‌کنندگان با قید قرعه انجام شد.

این رویداد ورزشی-فرهنگی که بازتاب‌دهنده حضور پرشور مردم در فعالیت‌های اجتماعی بود، به صورت زنده از شبکه استانی آفتاب پخش شد.