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حمیدرضا ساعتچی، نویسنده، کارگردان و تهیهکننده باسابقه تئاتر کمدی ایران، در سن ۵۹ سالگی چشم از جهان فروبست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،حمیدرضا ساعتچی، نویسنده، کارگردان و تهیهکننده باسابقه تئاتر که طی بیش از دو دهه فعالیت مستمر، آثار متعددی را در ژانر کمدی روی صحنه برده بود، دار فانی را وداع گفت.
زندهیاد ساعتچی که متولد ۲۰ مرداد ۱۳۴۵ بود، فعالیت حرفهای خود در تئاتر را از سال ۱۳۷۹ آغاز کرد.
او دانشآموخته اساتیدی همچون زندهیاد ناصر تقوایی (در حوزه نمایشنامهنویسی) و مجید جعفری (در حوزه کارگردانی) بود.
از جمله آثار شاخص کارنامه هنری او میتوان به نمایشهای «داماد فرنگی»، «هتل پنج شش ستاره»، «گراند هتل»، «دلاکباشی»، «تانگوی سهنفره»، «دلقکباشی»، «ساعت خوش»، «جزیره عشق»، «سمفونی عشق» و «هشتک عمه» اشاره کرد.
کسب افتخاراتی همچون جایزه اول بهترین نمایشنامه برای «گراند هتل»، جایزه بهترین کارگردانی و بهترین کارگردان ارشد در اولین جشنواره تئاتر کمدی انجمن تئاتر کمدی از جمله جوایز و افتخارات این هنرمند بود.
علاوه بر صحنه تئاتر، ساعتچی در سالهای اخیر حضوری فعال در فضای مجازی داشت و با تولید ویدیوهای کمدی برای شبکههای اجتماعی، ارتباطی مستمر با مخاطبان خود برقرار کرده بود.
پیکر این هنرمند فقید امروز شنبه ۹ خردادماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۰:۳۰ صبح در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) تشییع و به خاک سپرده خواهد شد.
همچنین مراسم سوم و هفتم آن مرحوم در روز سهشنبه ۱۲ خردادماه از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹:۰۰ در مسجد جامع الزهرا (س) واقع در شهرک غرب، خیابان هرمزان، روبروی برجهای تهران برگزار میشود.