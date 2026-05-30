به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مسئول پیگیری امور عشایر شهرستان صیدون گفت: درپی سفر مدیرکل امور عشایر استان به شهرستان صیدون و با هدف تسهیل در تردد خانوار‌های عشایری، مسیر‌های عشایری منطقه ییلاقی سرقوچ شهرستان صیدون بازگشایی شد.

رضا مرادی با اشاره به اینکه در اجرای این عملیات اقداماتی از جمله کانال کشی کنار جاده و ریزش برداری انجام شد، ادامه داد: در منطقه ییلاقی سرقوچ ۱۵۰خانوار عشایری زندگی وامرار معاش می‌کنند که با اصلاح این مسیر‌ها راه عبور ومرور آنها به مناطق ییلاقی محل استقرارشان تسهیل شده است.