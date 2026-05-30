به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بنگلادش به منظور روایتگری و پیام رسانی مظلومیت شهادت دانش آموزان بی‌گناه مدرسه شجریه طیبه میناب به گوش جهانیان در اثر بمباران وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی، اقدام به برگزاری سومین نمایشگاه عکس یک روزه یادبود دانش آموزان شهید این مدرسه در پارلمان بنگلادش کرد.

محوطه مقابل پارلمان بنگلادش در داکا از مکان‌های دیدنی و تفریحی این شهر است و در روز‌های تعطیل آخر هفته محل تجمع و گردش شهروندان داکا و مسافران شهرستانی بشمار می‌رود. از این جهت نمایشگاه‌ها و اجتماعات مختلفی در این مکان در تعطیلات آخر هفته و سایر ایام تعطیل برگزار می‌شود.

این نمایشگاه، با توجه و استقبال خوب رهگذران و گردشگران محل برگزاری رو‌به‌رو شد و چند تن از خبرنگاران رسانه‌های مختلف نیز با حضور در مکان برگزاری نمایشگاه به تهیه خبر و گزارش از آن اقدام کردند.

در روز‌های گذشته دو نمایشگاه عکس دیگر از این حادثه و رخداد تاسف بار و دلخراش که افکار عمومی دنیا را به خود معطوف کرد، از سوی رایزنی فرهنگی ایران در دو مکان دیگر (مدرسه ج. ا. ایران و دانشگاه داکا) برگزار شده بود.