پخش زنده
امروز: -
به همت رایزنی فرهنگی کشورمان نمایشگاه عکس یادبود دانشآموزان شهید مدرسه میناب در محوطه مقابل پارلمان بنگلادش برپا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بنگلادش به منظور روایتگری و پیام رسانی مظلومیت شهادت دانش آموزان بیگناه مدرسه شجریه طیبه میناب به گوش جهانیان در اثر بمباران وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی، اقدام به برگزاری سومین نمایشگاه عکس یک روزه یادبود دانش آموزان شهید این مدرسه در پارلمان بنگلادش کرد.
محوطه مقابل پارلمان بنگلادش در داکا از مکانهای دیدنی و تفریحی این شهر است و در روزهای تعطیل آخر هفته محل تجمع و گردش شهروندان داکا و مسافران شهرستانی بشمار میرود. از این جهت نمایشگاهها و اجتماعات مختلفی در این مکان در تعطیلات آخر هفته و سایر ایام تعطیل برگزار میشود.
این نمایشگاه، با توجه و استقبال خوب رهگذران و گردشگران محل برگزاری روبهرو شد و چند تن از خبرنگاران رسانههای مختلف نیز با حضور در مکان برگزاری نمایشگاه به تهیه خبر و گزارش از آن اقدام کردند.
در روزهای گذشته دو نمایشگاه عکس دیگر از این حادثه و رخداد تاسف بار و دلخراش که افکار عمومی دنیا را به خود معطوف کرد، از سوی رایزنی فرهنگی ایران در دو مکان دیگر (مدرسه ج. ا. ایران و دانشگاه داکا) برگزار شده بود.