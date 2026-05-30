پخش زنده
امروز: -
مشاور وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اهمیت جذب بازماندگان از تحصیل به عنوان یک ماموریت انسانی و حاکمیتی، شناسایی چهرهبهچهره این دانشآموزان را از اولویتهای ویژه این وزارتخانه عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، حسین سعادت، در حاشیه بازدید از مدارس منطقه سیلوانا در ارومیه، بر لزوم شناسایی چهرهبهچهره بازماندگان از تحصیل تاکید کرد و گفت: موضوع جذب این دانشآموزان به عنوان یک مأموریت انسانی و حاکمیتی، به طور ویژه در دستور کار وزارت آموزش و پرورش قرار دارد.
او با اشاره به اولویتهای اصلی در مقطع کنونی، افزود: بررسی آخرین وضعیت روند آمادهسازی امتحانات خرداد ماه و زیرساختهای امتحانات نهایی از جمله این اولویتهاست. تلاش میکنیم با ارزیابی دقیق زیرساختها، فضایی آرام، استاندارد و ایمن را برای برگزاری آزمونهای دانشآموزان فراهم آوریم.
سعادت همچنین بر لزوم برگزاری جلسات تخصصی با مسئولان منطقه برای واکاوی وضعیت تحصیلی دانشآموزان و شاخصهای رشد علمی منطقه سیلوانا تاکید کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به ویژگیهای جغرافیایی خاص منطقه سیلوانا، وضعیت تحصیلی دانشآموزان عشایر را بسیار حائز اهمیت دانست و بر تعهد وزارت آموزش و پرورش به عدالت آموزشی تأکید کرد.
به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش آذربایجان غربی، مشاور وزیر آموزش و پرورش روز جمعه ۸ خرداد، تاکید کرد: باید اطمینان حاصل کنیم که فرزندان عشایر از بهترین امکانات و بالاترین کیفیت آموزشی بهرهمند میشوند. پیگیری مطالبات و چالشهای مدارس عشایری و روستایی، از محورهای اصلی توجه ما در این منطقه است.