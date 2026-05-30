

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دوره کارلوس آلکاراس از اسپانیا و کوکو گاف از آمریکا مدافع عنوان قهرمانی هستند که آلکاراس به علت مصدومیت مچ دست انصراف داد. نواک جوکوویچ تنیسور ۳۹ ساله و فوق ستاره کهنه کار صربستانی تلاش می‌کرد تا با کسب بیست و پنجمین قهرمانی خود در گرنداسلم رکورد خود را جاودانه‌تر کند، اما در سوم حذف شد.

به قهرمانان انفرادی و دوبل ۲۰۰۰ امتیاز رنکینگ جهانی اهدا می‌شود و به تنیسور‌های فینالیست انفرادی مردان و زنان ۱۳۰۰ و به تنیسور‌های حذف شده در نیمه نهایی ۸۰۰ امتیاز تعلق می‌گیرد. قهرمان این دوره ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار یورو و نایب قهرمان یک میلیون و ۴۰۰ هزار یورو یورو پاداش نقدی دریافت می‌کنند. به تنیسور‌های روسیه و بلاروس به علت بحران اوکراین اجازه استفاده از پرچم کشورشان در این رقابت‌ها داده نشد.

نتایج مسابقات به این شرح اعلام شد:

* انفرادی مردان - دور سوم:

آلکس دمینور از استرالیا (بخت ۸ قهرمانی) ۱ - ۳ یاکوب منشیک از چک

نونو بورگش از پرتغال ۰ - ۳ آندری روبلف از روسیه

کاسپر رود از نروژ ۳ - ۲ تامی پل از آمریکا

ژائو فونسکا از برزیل ۳ - ۲ نواک جوکوویچ از صربستان (بخت سه قهرمانی)

آلکس میچلسن از آمریکا ۲ - ۳ رافائل خودار اسپانیا

تیاگو تیرانته از آرژانتین ۱ - ۳ پابلو کاره نیو بوستا از اسپانیا

کارن خاچانوف از روسیه ۲ - ۳ یسپر دی یونخ از هلند

کوئنتن آلی از فرانسه ۱ - ۳ آلکساندر زورف از آلمان (بخت دو قهرمانی)

- خوآن مانوئل سروندولو از آرژانتین، مارتین لاندالوس از اسپانیا، ماتئو برتینی از ایتالیا، فرانسیسکو کومنسانیا از آرژانتین، ژیمه فاریا از پرتغال، فرانسیس تیافو از آمریکا، ماتئو آرنالدی از ایتالیا، رافائل کولینیون از بلژیک، فلیکس اوژر از کانادا (بخت ۴ قهرمانی)، برندان ناکاشیما از آمریکا، موزیه کوآمه از فرانسه، آلخاندرو تابیلو از شیلی، فلاویو کوبولی از ایتالیا (بخت ۱۰ قهرمانی)، لرنر تین از آمریکا، فرانسیسکو سروندولو از آرژانتین و زاکاری سواجدا از آمریکا نیز به دور سوم راه یافته‌اند.

* انفرادی زنان - دیدار‌های مهم دور سوم:

الینا سفیتولینا از اوکراین (بخت ۷ قهرمانی) ۲ - ۰ تامارا کورپاتش از آلمان

ایگا اشویاتک از لهستان (بخت ۳ قهرمانی) ۲ - ۰ ماگدا لینت از موناکو

میرا آندریه وا از روسیه (بخت ۸ قهرمانی) ۲ - ۰ ماری بوزکووا از چک

- آرینا سابالنکا از بلاروس (بخت اول قهرمانی)، نائومی اوزاکا از ژاپن، کوکو گاف از آمریکا (بخت ۴ قهرمانی) و آماندا آنیسسیمووا از آمریکا (بخت ۶ قهرمانی) نیز به دور سوم راه یافته‌اند.

در دوره قبل در سال ۲۰۲۵ در انفرادی مردان کارلوس آلکاراس از اسپانیا با غلبه بر یانیک سینر از ایتالیا و در انفرادی زنان کوکو گاف از آمریکا با شکست آرینا سابالنکا از بلاروس قهرمان شدند. در دوبل زنان تیم سارا ارانی و جاسمین پائولینی از ایتالیا و در دوبل مردان تیم مارسل خرانویرز از اسپانیا و اوراسیو زبایوس از آرژانتین به مقام قهرمانی رسیدند.

رافائل نادال در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸، ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ و ۲۰۱۷، ۲۰۱۸، ۲۰۱۹، ۲۰۲۰ و ۲۰۲۲، ۱۴ بار قهرمان رولان گروس شده و رکورد دار بلامنازع قهرمانی در تاریخ این رقابت هاست.

در تاریخ گرنداسلم فرانسه که از سال ۱۸۹۱ سابقه برگزاری دارد، در بخش مردان رافائل نادال اسپانیایی با ۱۴ قهرمانی رکورد دار است. مکس دکوژی فرانسوی با ۸ قهرمانی دوم و بیورن بورگ سوئدی با ۶ قهرمانی سوم هستند. در بخش زنان کریس اورت از آمریکا با ۷ قهرمانی رکورد دار است و سوزان لنگلن از فرانسه و اشتفی گراف از آلمان با ۶ قهرمانی دوم مشترک هستند.