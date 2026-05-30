به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان با اعلام ممنوعیت تردد خودروهای آفرود، موتورسیکلت و برگزاری تورهای سافاری در تمامی عرصه‌های جنگلی و مرتعی استان گفت :هرگونه ورود بدون مجوز (مجوز از هیئت موتورسواری و اتومبیل رانی استان) وسایل نقلیه موتوری به داخل عرصه‌های جنگلی، مرتعی و اراضی ملی، علاوه بر تخلف، در بسیاری از موارد مطابق قانون، مصداق تخریب اراضی ملی، ایجاد مزاحمت برای عرصه‌های منابع طبیعی و آسیب به سرمایه‌های عمومی کشور تلقی می‌شود و قابل پیگرد قضایی است.

علی اصغر نیکویی با اشاره به افزایش تردد خودروهای آفرود و موتورسیکلت در برخی عرصه‌های طبیعی استان افزود: جنگل‌ها و مراتع گلستان بخشی از ثروت‌های ملی و سرمایه‌های بین‌نسلی کشور هستند و حرکت گروهی خودروهای آفرود با لاستیک‌های پهن و فشار بالا، علاوه بر شخم‌زدن خاک و تخریب لایه سطحی آن، موجب نابودی نهال‌ها، از بین رفتن زادآوری طبیعی جنگل، کوبیدگی شدید خاک و تشدید فرسایش می‌شود؛ این روند در نهایت به کاهش توان تولیدی مرتع و تخریب پوشش گیاهی منجر می‌شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان با تشریح ابعاد مختلف این آسیب‌ها گفت:تغییر و تخریب مسیرهای طبیعی آب و ایجاد آبراهه‌های مخرب، تشدید سیلاب و رسوب‌گذاری در پایین‌دست، ایجاد آلودگی صوتی و استرس شدید برای حیات وحش به‌ویژه در فصل زادآوری، افزایش خطر بروز حریق بر اثر توقف‌های غیرمجاز، روشن کردن آتش، پرتاب ته‌سیگار و رهاسازی زباله، و همچنین آسیب به چشم‌اندازهای طبیعی و کاهش جذابیت اکوتوریسم مسئولانه، تنها بخشی از پیامدهای تردد غیرمجاز این وسایل نقلیه در عرصه‌های منابع طبیعی است.

وی درباره تخریب خاک، نابودی نهال‌ها ، تهدید حیات وحش و افزایش خطر حریق ناشی از این ترددها هشدار داد و بر مسئولیت اجتماعی دهیاران روستاهای حاشیه این مناطق در پیشگیری از این تخلفات و همکاری نزدیک با منابع طبیعی تأکید کرد.