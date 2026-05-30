فرمانده انتظامی استان یزد: ماموران پلیس با اخذ مجوز و هماهنگی قضائی، از انباری در حاشیه شهر یزد بازدید و ۷۳۱ تن آهن آلات احتکار شده را کشف کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سردار احمد نگهبان گفت: در راستای مقابله با احتکار کالا، ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان یزد با اقدامات اطلاعاتی به وجود یک انبار احتکار در حاشیه شهر پی بردند.

وی افزود: ماموران پلیس با اخذ مجوز و هماهنگی قضائی از انبار مورد نظر بازدید و ۷۳۱ تن آهن آلات احتکار شده را کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان یزد اظهار داشت: کارشناسان ارزش این محموله احتکار شده را ۸۰۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

سردار نگهبان خاطرنشان ساخت: در این خصوص پرونده تشکیل و به همراه یک متهم تحویل سازمان تعزیرات حکومتی استان یزد شد.