به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر گفت: در پی مرکز کنترل این فرماندهی مبنی بر تردد خودروی ساینا سرقتی در شهرستان نوشهر، بلافاصله موضوع بصورت ویژه در دستور کار ماموران قرار گرفت.

سرهنگ نورانی افزود: مأموران با حضور میدانی موفق شدند خودروی سرقتی را حین تردد در شهر نوشهر شناسایی و بلافاصله در یک عملیات ضربتی سارق را زمینگیر و خودرو سرقتی را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر با اشاره به اینکه این خودرو از شهرستان همجوار به سرقت رفته بود، خاطر نشان کرد: متهم به مرجع قضایی معرفی و روانه زندان شد.