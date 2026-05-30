ایران‌خودرو مرحله دوم طرح فروش «مشارکت در تولید» را برای ۶ محصول پرطرفدار خود آغاز کرد؛ طرحی که بدون قرعه‌کشی و با شرایط ویژه برای متقاضیان عادی، جوانی جمعیت و خودرو‌های فرسوده اجرا می‌شود.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ گروه صنعتی ایران‌خودرو با هدف تسهیل فرآیند خرید برای متقاضیان، مرحله دوم طرح فروش «مشارکت در تولید» را برای شش محصول پرطرفدار خود آغاز کرده است. این طرح که بدون نیاز به قرعه‌کشی برگزار می‌شود، فرصتی ویژه را برای سه گروه از متقاضیان متقاضیان طرح عادی، طرح جوانی جمعیت و دارندگان خودرو‌های فرسوده فراهم کرده است.

جزئیات ثبت‌نام و مهلت‌ها

ثبت‌نام در این دوره از فروش، از امروز ۹ خرداد ماه ۱۴۰۵ از طریق سامانه فروش اینترنتی ایران‌خودرو به آدرس esale.ikco.ir برای متقاضیان دارندگان خودرو‌های فرسوده و مادران (جوانی جمعیت) آغاز شده و تا ۱۴ خرداد ماه ادامه خواهد داشت. ضمن اینکه طرح عادی نیز از فردا یکشنبه ۱۰ خرداد تا ۱۴ خرداد آغاز می‌شود.

محصولات عرضه شده و زمان تحویل

در این مرحله از طرح فروش، شش محصول پرمتقاضی ایران‌خودرو عرضه می‌شوند که شامل خودرو‌های سورن پلاس، دنا پلاس، پژو ۲۰۷، تارا و رانا می‌باشند. زمان تحویل خودرو‌های ثبت‌نامی در این طرح، از بهمن ماه سال ۱۴۰۵ آغاز شده و تا شهریور ماه سال ۱۴۰۶ ادامه خواهد داشت.

شرایط پیش‌پرداخت و قیمت‌گذاری

متقاضیان در زمان ثبت‌نام ملزم به پرداخت مبلغی معادل حدود ۵۰ درصد قیمت فعلی کارخانه به عنوان پیش‌پرداخت هستند البته قیمت نهایی خودرو در این طرح قطعی نیست. مابقی مبلغ، بر اساس قیمت روز کارخانه در زمان تحویل خودرو محاسبه و از مشتری دریافت خواهد شد.

اهمیت طرح «مشارکت در تولید»

این طرح که با استقبال خوبی از سوی متقاضیان مواجه شده، راهکاری است برای جذب سرمایه در گردش مورد نیاز تولیدکنندگان و در عین حال، امکان خرید خودرو را برای مشتریانی که امکان یا تمایل به شرکت در قرعه‌کشی ندارند، فراهم می‌کند. این مدل فروش، با توجه به شرایط بازار و اولویت‌دهی به طرح‌های حمایتی مانند جوانی جمعیت و نوسازی خودرو‌های فرسوده، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.