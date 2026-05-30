به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، بهمن نوری در اجتماع شبانه‌ی مردم شهر راز با گرامیداشت شب‌های مقاومت و ایستادگی ملت ایران گفت: ۹۰ شب ایستادگی، پاکباختگی و اصرار بر مقاومت، جلوه‌ای از تلاش ملت ایران برای زنده نگه داشتن ارزش‌های متعالی انقلاب اسلامی و حمایت از همه کسانی بود که در میدان حضور دارند.

وی افزود: زینت این شب‌ها، ذکر نام معمار کبیر انقلاب اسلامی و همچنین یاد و نام رهبر شهید است؛ بزرگ مردی که خداپرستی، عدالت‌خواهی و استکبارستیزی را به آزادگان جهان آموخت و عمر خود را در مسیر دفاع از دین و ارزش‌های الهی سپری کرد.

استاندار خراسان شمالی ادامه داد: در چنین شب‌هایی که شور و شعور انقلابی در جامعه موج می‌زند، مردم بار دیگر بیعت خود را با مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، اعلام کردند.

نوری با اشاره به تحولات اخیر منطقه و مواضع آمریکا گفت: آنچه در این مدت رخ داد، حماسه‌ای بود که ملت ایران در سه جبهه خیابان، میدان و دیپلماسی خلق کرد؛ حماسه‌ای که موجب حیرت جهانیان شد و حتی بسیاری از اندیشمندان و سیاستمداران آمریکایی نیز به شکست راهبردی آمریکا اذعان کردند.

وی تصریح کرد: آمریکا و ترامپ در ورود به جنگ فاقد راهبرد مشخص بودند و نتوانستند اهداف روشنی برای افکار عمومی خود تعریف کنند به طوریکه بسیاری از منتقدان در داخل آمریکا نیز معتقدند این جنگ هیچ دستاوردی برای این کشور نداشته و صرفاً تحت تأثیر لابی صهیونیستی شکل گرفته است.

استاندار خراسان شمالی با اشاره به اینکه ترامپ همچنین در سومین راهبرد یعنی خروج از جنگ دچار سردرگمی شده است، افزود: امروز همان کشوری که ادعای نابودی توان ایران را دارد، برای امنیت تنگه هرمز پای میز مذاکره نشسته است و این نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران با انسجام داخلی، وحدت ملی و هدایت‌های رهبری مقتدرانه عمل کرده است؛ به طوریکه تمام اعضای تیم مذاکره کننده از هیچ یک از شروط کشور در جهت منافع مردم کوتاه نیامده و نخواهند آمد.

وی با اشاره به حمایت مردم از نیرو‌های مقاومت بیان کرد: زمانی که ناو‌های آمریکایی به منطقه اعزام شدند، برخی تصور می‌کردند ایران دچار عقب‌نشینی خواهد شد، اما انرژی و حمایت مردم در خیابان‌ها، روحیه‌ای مضاعف به رزمندگان بخشید و موشک‌های ایران به قلب دشمن فرود آمد.

نوری خاطرنشان کرد: امروز آمریکا، رژیم صهیونیستی و متحدانشان با جامعه‌ای روبه‌رو هستند که دارای شبکه مردمی، باور‌های دینی عمیق و اعتقاد راسخ به ولایت و رهبری است و همین مسئله آنان را در تحقق اهدافشان ناکام گذاشته است.

وی با اشاره به اینکه ترامپ امروز فقط به مدد امپراطوری رسانه‌هایی خودش است که می‌تواند حق را باطل و باطل را حق جلوه دهد، گفت: هزینه این رسانه‌ها نیز توسط پول‌های صهیونیست‌ها و دلار‌های نفتی برخی کشور‌های عرب مرتجع تأمین می‌شود.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور با توجه به محاصره دریایی که موجب شده قیمت همه شده‌ی برخی کالا‌ها افزایش یابد، تأکید کرد: دشمن تلاش دارد با فشار اقتصادی و محدودیت‌های تجاری، مردم را تحت فشار قرار دهد، اما ملت ایران تجربه اقتصاد مقاومتی را دارد و دولت نیز با تاکیدات ویژه رئیس جمهور و با جدیت بازار را رصد می‌کند تا مردم کمترین آسیب را از نوسانات و گرانی‌ها متحمل شوند.

استاندار خراسان شمالی در پایان با بیان اینکه اگر امریکا در فکر به راه انداختن جنگ‌تمام عیار است بداند چکش بسیجیان قطعا بر سر نظامیان آنها در تمام شهر‌های ایران فرود می‌آید، گفت: صبر فرسایشی نیز برای ترامپ راه حل خروج نیست و او باید در مقابل تیم مذاکره کننده ایران سر خم کند و امتیازات ویژه‌ای بدهد.