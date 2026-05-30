

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس پلیس راه خراسان جنوبی گفت: برخورد خودروی سواری وانت تویوتا با تریلی در کیلومتر ۳۸ محور سربیشه به نهبندان ساعت ۶ و ۳۵ دقیقه صبح امروز رخ داد که بر اثر آن ۲ نفر فوت شدند و راننده تریلی مصدوم شد.

سرهنگ کاظمی انحراف به چپ سواری وانت تویوتا را علت حادثه عنوان کرد.

وی افزود: رانندگان با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از هرگونه عجله و شتاب بی مورد پرهیز کنند تا شاهد اینگونه حوادث تلخ و ناگوار نباشیم.