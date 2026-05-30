به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، وحیدی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان در سخنانی به تبیین محور‌های اصلی تحول در نظام اداری پرداخت.



وی با تأکید بر اهمیت رضایت ارباب‌رجوع، اظهار داشت: اصلاح فرایند ارائه خدمات، یکی از عوامل کلیدی در جلب رضایت شهروندان است. ما در سال گذشته با همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی، سند تحول اداری استان را تدوین و تنظیم کردیم و در حال حاضر در مرحله اجرا هستیم؛ تمرکز اصلی ما در سال جاری بر پیگیری و نظارت دقیق بر نحوه اجرای این سند است.

وی همچنین افزود: در راستای این تحول، تلاش می‌کنیم با ارائه خدمات الکترونیک، میزان رضایت ارباب‌رجوع را سنجیده و نقاط قوت و ضعف را شناسایی کنیم. از آنجا که طولانی شدن زمان ارائه خدمات، از عوامل اصلی نارضایتی است، تمرکز ویژه‌ای بر مدیریت زمان و پایش مستمر نحوه ارائه خدمات خواهیم داشت.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همچنین از راه‌اندازی سامانه فواد سامانه فوریت‌های نظام اداری کشور در استان کرمان خبر داد و گفت: در این سامانه، نظام اداری بر اساس بازخورد‌ها و نظرات ارباب‌رجوع اصلاح و بازنگری می‌شود.

وحیدی در پایان خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۴، اولویت ارتقای خدمات در ۲۰ دستگاه پر ارباب‌رجوع قرار داشت و این روند بهبود نظام اداری در سال جاری نیز با تمرکز بر سایر دستگاه‌ها ادامه خواهد یافت.