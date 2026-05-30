مسئول نمایندگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی دلگان گفت: سال گذشته ۱۹ طرح اشتغالزا در این شهرستان از محل تسهیلات مشاغل خانگی، در مجموع به مبلغ ۴۰ میلیارد ریال مورد حمایت قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، فاطمهصغری در بازدید از طرحهای اشتغالزای شهرستان دلگان بیان کرد: در سال گذشته ۶۷۲ طرح در سامانه رصد اشتغال این شهرستان ثبت شد، در حالی که تعهد اشتغال دلگان در این مدت ۵۳۵ طرح بوده است.
وی با اشاره به روند اجرای برنامههای اشتغالزایی در شهرستان افزود: ثبت فراتر از تعهد اشتغال و حمایت از طرحهای مشاغل خانگی، نشاندهنده ظرفیت مناسب دلگان در توسعه فرصتهای شغلی و تقویت کسبوکارهای خرد است.
مسئول نمایندگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی دلگان ادامه داد: استمرار حمایت از مشاغل خرد و خانگی میتواند نقش موثری در افزایش اشتغال پایدار و توانمندسازی اقتصادی خانوارها در این شهرستان داشته باشد.