پخش زنده
امروز: -
عضو شورای اسلامی شهر یزد از توافق با خادمیاران رضوی برای اجرای برنامههای مشترک در سه حوزه ازدواج، کاهش طلاق و حمایت از فرزندآوری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، احمد ترکمانی در تشریح نشست مشترک کمیسیون خانواده شورای اسلامی شهر یزد با خادمیاران رضوی اظهار کرد: این جلسه با حضور جمعی از خادمیاران فعال در حوزههای مختلف از جمله خدمات مالی، حقوقی و مشاورهای برگزار شد. پس از بررسی ظرفیتها و تبادل نظر، مقرر شد خادمیاران رضوی در سطح شهر و در حوزههای تخصصی خود، با هدف تقویت بنیان خانواده و ارائه خدمات مؤثر به شهروندان، همکاریهای مشترکی را دنبال کنند.
وی با اشاره به محور نخست این همکاریها گفت: تسهیل ازدواج جوانان از مهمترین اولویتهای ماست و تلاش داریم با بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی موجود، زمینه ازدواج آسان و پایدار را برای جوانان فراهم کنیم.
ترکمانی به موضوع کاهش طلاق اشاره کرد و افزود: در این نشست مقرر شد از ظرفیت ریشسفیدان، معتمدان محلی، هیئتهای مذهبی و امامان جماعت مساجد برای حل اختلافات خانوادگی و کاهش آسیبهای ناشی از طلاق استفاده شود.
رئیس کمیسیون خانواده شورای اسلامی شهر یزد تأکید کرد: تجربه نشان داده است که بهرهگیری از ظرفیت افراد مورد اعتماد جامعه و گفتوگوهای سازنده میتواند نقش مؤثری در حل اختلافات و تحکیم روابط خانوادگی داشته باشد.
وی سومین محور همکاری را حمایت از فرزندآوری عنوان کرد و اظهار داشت: با توجه به روند کاهش نرخ رشد جمعیت و پیامدهای آن، لازم است همه نهادهای فرهنگی و اجتماعی برای ترویج فرزندآوری و حمایت از خانوادهها نقشآفرینی کنند.
ترکمانی با اشاره به شرایط اقتصادی و معیشتی جامعه افزود: با وجود چالشهای موجود، استفاده از ظرفیت معتمدان، خیرین و گروههای مردمی میتواند در کاهش بخشی از مشکلات خانوادهها مؤثر باشد.
وی خاطرنشان کرد: از تمامی مجموعهها و گروههای فعال در حوزه خانواده دعوت میکنیم با کمیسیون خانواده شورای شهر و خادمیاران رضوی همکاری کنند. شهرداری و شورای اسلامی شهر نیز آمادگی دارند در چارچوب وظایف و امکانات خود از این برنامهها حمایت کنند.