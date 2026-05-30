رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بوکان از توقف پنج دستگاه خودروی حامل چوب قاچاق به وزن هفت تُن در محور‌های مواصلاتی این شهرستان خبر داد و گفت: سودجویان تلاش داشتند با جاسازی درختان بید زیر بار درختان خشک، محموله خود را مخفی کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، محمد امین‌پور، افزود: ماموران یگان حفاظت این اداره، پنج دستگاه خودروی سبک و سنگین حامل چوب قاچاق و بدون مجوز به وزن هفت تُن را در محور‌های مواصلاتی این شهرستان متوقف کردند.

وی اضافه کرد: این خودرو‌ها شامل سه دستگاه خودرو سنگین ۶ چرخ و دو دستگاه خودرو باری سایپا بودند که در حال تردد در محور‌های شهرستان مشاهده و توسط ماموران متوقف شدند.

امین‌پور گفت: این افراد سودجو درختان بید را در زیر بار درختان خشک و فرسوده جاسازی کرده بودند تا از دید ماموران یگان حفاظت مخفی بماند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بوکان تأکید کرد: جابجایی هرگونه محموله چوب نیازمند اخذ مجوز است و قطع درختان جنگلی جرم محسوب می‌شود و با متخلفان طبق قانون برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.

وی بیان کرد: ماموران یگان حفاظت ضمن جداسازی درختان بید قاچاق از این محموله‌ها، پنج راننده متخلف را با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی کردند.

او از مردم و دوستداران طبیعت درخواست کرد تا در صورت مشاهده هرگونه تخریب منابع طبیعی و قاچاق فرآورده‌های جنگلی و مرتعی توسط افراد سودجو، مراتب را با شماره ۱۵۰۴ به یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع دهند.

شهرستان بوکان دارای ۱۳۲ هزار هکتار مرتع است که از این میزان، ۱۰۰ هکتار مراتع درجه یک با پوشش مناسب، و مابقی مراتع درجه دو با پوشش متوسط و مراتع درجه سه با پوشش ضعیف هستند. همچنین بوکان ۳۰۰ هکتار جنگل متراکم و کم‌تراکم در مناطق کوهستانی ایل گورک و در محدوده روستا‌های زراندول، موسی و سارده کویستان دارد.