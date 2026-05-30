همدان میزبان دومین جشنواره زورخانهای خردسالان کشور شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، رئیس هیات ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی همدان گفت: در این رقابتها شرکت کنندگان در رشتههای مهارتهای فردی شامل؛ چرخ تیز، چرخ چمنی، میل بازی، سنگ وکباده مسابقه خواهند داد.
غلامرضا خاکساری با اشاره به اینکه میزبانی جشنواره تیمی زورخانهای و مهارتهای فردی خردسالان کشور براساس تقویم سالیانه هیات زورخانهای همدان برگزار میشود، افزود: ورود تیمهای شرکت کننده روز پنج شنبه ۲۱ خردادماه خواهد بود.
او با تاکید بر اهمیت برگزاری چنین رویدادهایی برای حفظ سنتهای اصیل ایرانی تصریح کرد: برگزاری چنین رویدادی میتواند زمینهساز شور و نشاط اجتماعی، همافزایی خانوادهها، تقویت هویت بومی و افزایش توجه به ورزشهای سنتی و ریشهدار ایرانی در سطح کشور شود.