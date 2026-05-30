کتاب «سیاست حکمرانی در نامه ۵۳ نهج‌البلاغه» به‌عنوان تازه‌ترین اثر پژوهشی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این کتاب نوشته حجت‌الاسلام والمسلمین نجف لک‌زایی در ۴۱۲ صفحه از سوی نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به چاپ رسیده است.

این اثر حاصل بازنویسی و غنابخشی پژوهشی به سلسله سخنرانی‌های علمی نجف لک‌زایی در جلسات «حکمرانی در قرآن و نهج‌البلاغه» طی ماه مبارک رمضان سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ است و تلاش دارد با نگاهی تازه، به بازخوانی عهدنامه مالک‌اشتر به ویژه (نامه ۵۳ نهج‌البلاغه) بپردازد.

نویسنده با اتکا به ادبیات دانش حکمرانی و بر پایه ارکان شش‌گانه سازه حرکت، کوشیده است نظام حکمی علوی را از سطح مجموعه‌ای از توصیه‌های اخلاقی فراتر برده و آن را به‌مثابه یک سامانه پویای مدیریتی تبیین کند.

هدف نهایی این پژوهش، استخراج الگویی کاربردی، عقلانی و عادلانه برای اداره جوامع اسلامی در شرایط معاصر عنوان شده است؛ الگویی که با تکیه بر ظرفیت‌های نهج‌البلاغه، می‌تواند راهکار‌هایی دقیق برای مواجهه با مسائل پیچیده در حوزه سیاست‌گذاری عمومی و تدبیر امور اجتماعی ارائه دهد.