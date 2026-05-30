پنیر لیقوان به عنوان یکی از نماد‌های مهم و اصلی لبنی آذربایجان شرقی، از مهم‌ترین ظرفیت‌های گردشگری غذا در استان و کشور محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، این محصول لبنی خوشمزه حاصل زحمات نسل‌های متمادی از مردم خوش ذوق روستای لیقوان واقع در دامنه‌های سرسبز و خنک کوه سهند در نزدیکی شهر تبریز است.

این پنیر خوش‌طعم در منطقه‌ای که طبیعت بکر، مراتع غنی و آب گوارا، همگی در کنار یکدیگر شرایطی کم‌نظیر برای تولید محصولی با کیفیت جهانی فراهم آورده‌اند تولید می شود.

مهمترین و اصلی‌ترین ماده در تهیه پنیر لیقوان اصیل، شیر تازه گوسفندی است که اساس طعم، بافت و کیفیت این پنیر سنتی را تشکیل می‌دهد. این شیر باید به‌صورت خام و کامل مورد استفاده قرار گیرد (نه پاستوریزه)، تا ویژگی‌های طبیعی آن از جمله طعم اصیل، بافت لطیف و ارزش تغذیه‌ای بالا به‌طور کامل در پنیر نهایی حفظ شود.