مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند با تبیین چالش‌ها و دستاوردهای این سازمان در ایام ۴۰ روزه جنگ تحمیلی سوم ،بر ارتقای جایگاه اجتماعی پاکبانان و نقش کلیدی این قشر فداکار در همراهی با تجمعات مردمی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،محسن قضاتلو با اشاره به بسیج همه‌جانبه سرمایه‌های انسانی برای جبران فشار عملیاتی در ایام جنگ رمضان گفت: در این بازه ۴۰ روزه، بیش از ۳ هزار و ۲۰۰ نفر از همکاران ما در بخش‌های اجرایی و ستادی به‌طور مستقیم در عملیات‌های سنگین آواربرداری و بازگشایی معابر مشارکت داشتند. این اقدامات در حالی صورت گرفت که با وجود تغییر قراردادهای رفت و روب و چالش‌های ناشی از کمبود نیروی انسانی پس از رد مرز اتباع در سال گذشته، توانستیم با اتخاذ تدابیر پدافندی، از بروز اختلال در پاکسازی پایتخت ممانعت کنیم.

قضاتلو با تمجید از روحیه جهادی نیروهای خدماتی، افزود: یکی از درخشان‌ترین جلوه‌های این دوران، حضور پررنگ و داوطلبانه پاکبانان در کنار مردم غیور تهران است. در حالی که شهروندان در تجمعات شبانه خود علیه تجاوز دشمن فریاد ایستادگی سر می‌دهند، پاکبانان شریف نیز دوشادوش مردم به فعالیت‌های میدانی و رفت و روب معابر می‌پردازند. این حضور مخلصانه و انتشار گسترده گروه های فعالیت آنان در فضای مجازی، موجی از قدردانی ملی را به همراه داشته که منجر به افزایش چشمگیر منزلت و محبوبیت اجتماعی این عزیزان شده است.

وی صیانت از سلامت شهروندان را خط قرمز سازمان برشمرد و گفت: در ایام جنگ رمضان، مدیریت پسماندهای بیمارستانی با اولویت ویژه و به‌صورت روزانه برای ۸۰ تن زباله مراکز درمانی انجام شد. همچنین با هماهنگی نیروهای امدادی، از تبدیل شدن ویرانه‌ها به کانون‌های آلودگی جلوگیری شد و عملیات لایروبی انهار و ضدعفونی نقاط بحران به‌طور مستمر ادامه یافت.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند، کنترل ویژه انبارهای نفت در بمباران و جلوگیری از گسترش آتش با استفاده از خاک و مصالح را از دیگر اقدامات شاخص در حوزه پسماندهای خطرناک دانست و افزود: استفاده از شبکه مانیتورینگ هوشمند نیز یکی از عوامل مهم تداوم خدمات بهینه شهری در دوران جنگ تحمیلی سوم بود.

قضاتلو در پایان با تأکید بر آمادگی صددرصدی برای سناریوهای متفاوت بحران در آینده، تصریح کرد: سازمان مدیریت پسماند با تکیه بر تجربیات ارزشمند نبرد ۴۰ روزه، برنامه‌ریزی‌های دقیقی را برای خدمات رسانی بهینه در صورت تداوم احتمالی جنگ در دستور کار دارد. تقویت ذخایر لجستیکی، بازسازی سریع ناوگان آسیب‌دیده و تدوین پروتکل‌های نوین پدافند غیرعامل، بخشی از برنامه‌های ما برای تضمین استمرار نظافت و ایمنی پایتخت در هر شرایطی است تا خللی در زیست‌شهری شهروندان مقاوم تهران ایجاد نشود.