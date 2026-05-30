به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به آگاهی استادان محترم و دانشجویان گرامی می‌رساند، پیرو بخشنامه ابلاغی شماره ۲/۳۸۷۵۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ معاونت محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تغییراتی به شرح ذیل در خصوص چگونگی برگزاری کلاس‌های درسی در هفته‌های باقی مانده از نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ ایجاد گردیده است:

۱) کلیه دروس تحصیلات تکمیلی از روز شنبه مورخ ۹ خردادماه جاری، به صورت حضوری ادامه خواهد یافت. لازم به ذکر است تداوم شرایط فعلی نیز برای هفته‌های باقی مانده بلا مانع است.

۲) تمامی امتحانات پایان نیمسال جاری در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری به صورت حضوری خواهد بود. امتحانات مقطع کارشناسی به صورت برخط از طریق سامانه آموزش مجازی برگزار خواهد شد.

۳) دانشجویان غیربومی مقاطع تحصیلات تکمیلی می‌توانند برای حضور و اسکان در خوابگاه با حوزه معاونت محترم دانشجویی دانشگاه، اداره خوابگاه دانشجویی هماهنگ نمایند. (اسکان در خوابگاه بدون تغذیه می‌باشد.)

۴) کلیه دروس مقطع کارشناسی همچنان به صورت آنلاین از طریق سامانه آموزش مجازی (LMS) مطابق روال جاری برگزار خواهد شد.

