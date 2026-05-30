استاد محمدناصر آینهچیان معمار کهنهکار حرم امام رضا (ع) دعوت حق را لبیک گفت و در جوار امام رئوف آرام گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،محمدناصر آینهچیان معمار کهنهکار حرم امام رضا (ع) و مسئول هنری سازمان عمران و توسعه حرم امام رضا (ع) پس از عمری خدمت به آستان مقدس رضوی دعوت حق را لبیک گفت و در جوار امام رئوف آرام گرفت.
طراحی و معماری رواقهای مهمی، چون امام خمینی (ره)، دارالمرحمه، دارالحجه، دارالولایه، سرداب مطهر، زیرگنبد مطهر و بسیاری از ابنیه حرم نورانی رضوی بخشی از آثار به جا مانده از این هنرمند و خادم امام مهربان است.
او سال ۱۴۰۱ به عنوان خادم برگزیده رضوی انتخاب شد و این نشان را از تولیت آستان قدس دریافت کرد. او همچنین نشان عالی مکتب هنر رضوی را هم در کارنامه دارد.