رئیس کمیسیون مشترک صنایع و انرژی مجلس گفت: ادامه روند کنونی مصرف و هدررفت منابع انرژی دیگر ممکن نیست و مسئولان باید بر اصلاحات ساختاری در حوزه مصرف و ترویج فرهنگ صرفه‌جویی اهتمام ورزند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رمضانعلی سنگدوینی، با تاکید بر اینکه کشور در جنگ تمام‌عیار اقتصادی و زیرساختی قرار دارد، تصریح کرد: با توجه به وضعیت فعلی ناترازی انرژی که نتیجه تصمیم‌گیری‌های بدون کارشناسی سال‌های گذشته است، تداوم روند کنونی مصرف و هدررفت منابع انرژی دیگر ممکن نیست و مسئولان باید اصلاحات ساختاری در حوزه مصرف و ترویج فرهنگ صرفه‌جویی را مدنظر قرار دهند.

وی با اشاره به اینکه مدل حکمرانی استانی انرژی که ازسوی دولت مطرح شده، طرحی همسو با تمرکززدایی است، افزود: هدف اصلی طرح دولت محلی‌سازی مدیریت تقاضاست، در این مدل استانداری‌ها می‌توانند باتوجه به ظرفیت‌های منطقه‌ای، برای بهینه‌سازی مصرف انرژی سیاست‌های تشویقی یا تنبیهی تعریف کنند و مدیریت بهینه مصرف به‌جای نگاه دستوری از مرکز، به نوعی مطالبه محلی تبدیل شود.

رئیس کمیسیون مشترک صنایع و انرژی مجلس به طرح جدید دولت برای تمرکززدایی و واگذاری مدیریت مصرف بنزین و گاز به استانداری‌ها، شهرداری‌ها و بخش خصوصی نیز اشاره کرد و گفت: بنابر گفته رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، استراتژی جدید دولت از تصمیم‌گیری‌های متمرکز در پایتخت به‌سمت مدیریت بوم‌محور تغییر خواهد کرد.

سنگدوینی با اشاره به تصویب اساسنامه سازمان بهینه‌سازی ازسوی شورای نگهبان، بیان کرد: طبق مصوبه جدید شورای نگهبان، اساسنامه این سازمان تصویب شده است، ازاین‌رو اختیارهای قانونی برای مدیریت کاهش مصرف به استانداران، شهرداری‌ها و بخش خصوصی واگذار می‌شود.