

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های ۱۰۰۰ امتیازی تنیس آسایش در شرایطی به کار خود پایان داد که سینا مقیمی در بخش انفرادی موفق شد امیرحسین بادی را از پیش رو برداشته و عنوان نخست را از آن خود کند.

مقیمی در این دیدار با نتایج ۶ بر صفر و ۶ بر سه برنده شد تا قهرمانی این رقابت‌ها را به دست آورد.

پیش از این نیز در بخش دونفره، سینا مقیمی و ارسلان قمی عنوان قهرمانی این رقابت‌ها را از آن خود کرده بودند.

این نخستین رقابت‌های ۱۰۰۰ امتیازی در سال جدید بود که با قهرمانی ملی‌پوش دیویس‌کاپ کشورمان به پایان رسید.