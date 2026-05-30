رقابتهای تنیس هزار امتیازی آسایش با قهرمانی سینا مقیمی در بخش انفرادی به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای ۱۰۰۰ امتیازی تنیس آسایش در شرایطی به کار خود پایان داد که سینا مقیمی در بخش انفرادی موفق شد امیرحسین بادی را از پیش رو برداشته و عنوان نخست را از آن خود کند.
مقیمی در این دیدار با نتایج ۶ بر صفر و ۶ بر سه برنده شد تا قهرمانی این رقابتها را به دست آورد.
پیش از این نیز در بخش دونفره، سینا مقیمی و ارسلان قمی عنوان قهرمانی این رقابتها را از آن خود کرده بودند.
این نخستین رقابتهای ۱۰۰۰ امتیازی در سال جدید بود که با قهرمانی ملیپوش دیویسکاپ کشورمان به پایان رسید.