میرامامی مدیر نمایندگی ستاد دیه سیستان و بلوچستان گفت: ستاد دیه استان شاهد حضور خیر ارجمندی بود که با نیتی خیرخواهانه، مبلغ ۶۰ میلیون تومان را برای آزادی یکی از مددجویان تحت حمایت این ستاد اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، این زندانی که به دلیل عدم توانایی در پرداخت دیون مالی (غیرعمد) مدتی را در حبس سپری می‌کرد، با این حرکت سخاوتمندانه به آزادی نزدیک‌تر شد.

با پرداخت این مبلغ ۶۰ میلیون تومانی و رایزنی‌های صورت گرفته توسط مددکاران ستاد با طلبکاران پرونده، مقدمات آزادی این مددجو فراهم شده و وی در روز‌های آتی به آغوش خانواده بازخواهد گشت.