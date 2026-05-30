به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران از ابری بودن آسمان استان در امروز و همراه بودن آن با رگبار پراکنده و کاهش دما خبر داد و گفت: دمای هوا در استان امروز شنبه نسبت به دیروز بویژه در مناطق مرکزی و شرقی بین ۱۵ تا ۲۰ درجه کاهش می‌یابد و ضمن خنک شدن نسبی هوا، افزایش ابر و رگبار باران نیز پیش بینی می‌شود.

فرجی افزود: دمای هوا دیروز جمعه در برخی مناطق به‌ویژه شهر‌های مرکزی و شرقی استان، در حد بی‌سابقه در طول دوره آماری ثبت شده و دمای ۸ شهر استان از مرز ۴۰ درجه عبور کرده بود



او با بیان اینکه آسمان استان امروز شنبه ابری همراه با کاهش محسوس دما، گاهی با رگبار باران و وزش باد همراه خواهد بود، ادامه داد: جو استان از فردا یکشنبه تا اواسط وقت‌ دوشنبه به‌طور موقت پایدار خواهد بود.

وی افزود: از عصر دوشنبه و با افزایش ابرناکی هوا، بارش‌های پراکنده باران در سواحل غربی استان پیش‌بینی می‌شود

کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران با هشدار در مورد وضعیت دریا گفت: دریای خزر امروز طوفانی است و برای فعالیت‌های دریایی مناسب نمی‌باشد.