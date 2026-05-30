استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر لزوم ارتقای خدمات در محدوده دریاچه ارومیه گفت: اصلاح فوری ایست‌های بازرسی، پارکینگ‌ها، مسیر‌های دسترسی و خدمات رفاهی در دستور کار دستگاه‌های متولی قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، رضا رحمانی، در حاشیه بازدید از پل میان‌گذر شهید کلانتری دریاچه ارومیه، با اشاره به استقبال گسترده مردم از بهبود وضعیت این میراث طبیعی، افزود: زیرساخت‌های موجود پاسخگوی حجم بالای تردد نیست و باید با همکاری همه دستگاه‌ها، مشکلات موجود در ایست‌های بازرسی، مسیر‌های دسترسی و پارکینگ‌ها برطرف شود تا رفاه مسافران تأمین شود.

او با تأکید بر ضرورت حفظ وضعیت فعلی دریاچه ارومیه و تلاش برای بهبود آن، افزود: امسال می‌تواند سال آغازین احیای دریاچه ارومیه باشد و این موضوع نیازمند اقدامات ریشه‌ای و مستمر است. امیدواریم با تدابیر کارشناسی، سطح آب دریاچه تا سال آبی آینده حفظ و حتی افزایش یابد.

استاندار آذربایجان‌غربی همچنین به لزوم لایروبی مسیر‌های ورود آب به دریاچه ارومیه اشاره کرد و گفت: از مدیران دستگاه‌های متولی در استان‌های حوضه آبریز دریاچه ارومیه انتظار می‌رود لایروبی رودخانه‌های ورودی را به‌صورت ضربتی و سریع انجام دهند.

رحمانی با اشاره به پروژه‌های در دست اجرا در محور‌های خدماتی، به‌ویژه منطقه «زنبیل‌داغی»، بیان کرد: زمان‌بندی اجرای این پروژه‌ها بسیار مهم است و با تسریع در کار‌های عمرانی و خدماتی، مردم تفاوت محسوسی در سطح رفاه خود احساس خواهند کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه دریاچه ارومیه به‌عنوان نماد فرهنگی و زیست‌محیطی بین‌استانی و منطقه‌ای می‌تواند میزبان شایسته‌ای برای گردشگران داخلی و خارجی باشد، تصریح کرد: دستگاه‌های متولی باید با تمام ظرفیت‌های اعتباری و اجرایی از این طرح‌ها حمایت کنند تا در فصل تابستان شاهد ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایت‌مندی عمومی باشیم.