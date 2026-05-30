

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران گفت: همزمان با هفته میراث‌فرهنگی نمایشگاه عکس آثار تاریخی آسیب دیده کشور در جنگ تحمیلی رمضان با عنوان ایستاده در غبار در محل اجتماعات مردمی شهرستان ساری، برپا شده است.

حسین ایزدی با بیان اینکه این نمایشگاه به همت وزارت میراث‌فرهنگی در سراسر کشور به نمایش درآمده است، افزود: این نمایشگاه با ۲۰ قاب تصویر از تخریب و آسیب آثار تاریخی شاخص کشور در اثر حملات دشمن آمریکایی- صهیونیستی در جنگ تحمیلی رمضان برپا شده است.

او ادامه داد: این نمایشگاه گوشه‌ای از جنایات فرهنگی دشمن آمریکایی- صهیونیستی را به نمایش گذاشته و چهره پنهان و ضد ایرانی آنها را نشان می‌دهد.

ایزدی همچنین تأکید کرد که حفاظت از میراث‌فرهنگی، صیانت از هویت تاریخی و فرهنگی کشور است و برگزاری چنین برنامه‌هایی نقش مهمی در افزایش آگاهی عمومی نسبت به ارزش آثار تاریخی و ضرورت حفظ آنها دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران استقبال شهروندان، علاقه‌مندان به تاریخ و فرهنگ و فعالان حوزه میراث‌فرهنگی از این نمایشگاه را مطلوب ارزیابی کرد و آن را فرصتی برای تبیین اهمیت پاسداشت میراث ملی برشمرد.