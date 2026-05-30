به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رایزنی فرهنگی کشورمان در اندونزی با بهره‌گیری از فناوری‌های روز، این بار نوستالژی قصه‌سرای «شهرفرنگ» را در قالب یک کانتینر متحرک با روایت‌هایی از دانش‌آموزان شهید استان هرمزگان به سطح خیابان‌های جاکارتا آورد.

در این تلاش فرهنگی که مورد توجه اقشار مختلف پرجمعیت‌ترین کشور اسلامی قرار گرفت، بر پیکره یک خوروی کانتینردار تصاویری بدیع از پرواز ابدی کودکان ایرانی در تهاجم چندمرحله‌ای آمریکا به دبستان شجره‌طیبه استفاده شده بود.

پیش‌تر در یادبود دانش‌آموزان مینایی، مردم اندونزی طی برنامه‌های متعدد مانند آیین درخت‌کاری در مجتمع آموزشی «الحسنه» و همچنین توزیع اقلام فرهنگی منقش به کوله‌های دبستانی در مسیر راه‌پیمایی «یکشنبه‌های بدون خودرو» مهرورزی خود را به‌نوعی با این شهیدان ابراز کرده بودند.