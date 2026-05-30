با تکیه بر دانش فنی متخصصان داخلی و برای عبور از پیک مصرف سال ۱۴۰۵، عملیات پیچیده‌ تعمیرات اساسی و بهسازی ترانسفورماتور ۲۳ مگاولت‌آمپری با موفقیت به پایان رسید و این تجهیز حیاتی آماده بازگشت به مدار تولید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، با تکیه بر دانش فنی متخصصان داخلی و در راستای تحقق تکالیف عبور از پیک مصرف سال ۱۴۰۵، عملیات پیچیده‌ تعمیرات اساسی و بهسازی ترانسفورماتور نیروگاه گازی کنگان با موفقیت به پایان رسید و این تجهیز حیاتی آماده بازگشت به مدار تولید شد.

محمدباقر لطفی، مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی، گفت: «این عملیات شامل فرآیندهای پیچیده‌ای از جمله علت‌یابی دقیق حادثه، طراحی و ساخت مجدد کویل‌ها و هسته‌ها بود که تماماً با تکیه بر دارایی‌های نرم‌افزاری و ظرفیت‌های کارگاهی اختصاصی این شرکت به انجام رسید.»

وی افزود: «پس از اتمام مراحل ساخت و بازسازی، تست‌های فوق‌تخصصی عملکردی مطابق با استانداردهای جهانی بر روی این ترانسفورماتور انجام شد و پس از تایید نهایی، جهت نصب و بهره‌برداری به نیروگاه مبدأ در کنگان ارسال گردید.

لطفی با اشاره به جایگاه حساس این شرکت در زنجیره تولید برق کشور خاطرنشان کرد: «شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران با در اختیار داشتن سهم ۲۲ درصدی در پشتیبانی فنی و تعمیراتی صنعت نیروگاهی، نقش مهمی در پایداری شبکه سراسری برق ایفا می‌کند. اتمام پروژه‌هایی نظیر ترانسفورماتور کنگان، تضمین‌کننده تداوم نور و آسایش برای هموطنان، به ویژه در مناطق گرمسیر جنوب کشور در روزهای اوج مصرف است.این دستاورد در حالی محقق شده است که شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران با اجرای بیش از ۹۰ طرح همزمان، در بالاترین سطح آمادگی عملیاتی برای پشتیبانی از پیک بار سال ۱۴۰۵ قرار دارد.