پخش زنده
امروز: -
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد: بسیاری از یزدیها به سمت مصرف دخانیات نمیروند، اما افرادی که مصرفکننده هستند، معمولاً میزان مصرف بالاتری نسبت به سایر نقاط کشور دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دکتر محمدهادی فرحزادی، متخصص طب اعتیاد و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، به مناسبت هفته ملی بدون دخانیات با اشاره به آخرین آمارهای مصرف دخانیات در کشور گفت: بر اساس آخرین مطالعات انجام شده، ۲۵ درصد مردان و پنج درصد زنان ایرانی مصرفکننده یکی از فرآوردههای دخانی هستند و در مجموع حدود ۱۴ درصد جمعیت کشور از مواد دخانی استفاده میکنند.
وی افزود: استان یزد از نظر شیوع مصرف دخانیات در محدوده متوسط کشور قرار دارد، اما دو ویژگی مهم در این زمینه وجود دارد. نخست اینکه افرادی که در یزد به مصرف دخانیات روی میآورند، به طور متوسط تعداد بیشتری نخ سیگار نسبت به میانگین کشوری مصرف میکنند و در گروه مصرفکنندگان سنگین قرار میگیرند.
فرحزادی ادامه داد: به بیان دیگر، بسیاری از یزدیها به سمت مصرف دخانیات نمیروند، اما افرادی که مصرفکننده هستند، معمولاً میزان مصرف بالاتری نسبت به سایر نقاط کشور دارند.
وی با اشاره به پیامدهای این موضوع گفت: با توجه به شیوع بالاتر برخی بیماریهای غیرواگیر در استان یزد، از جمله بیماریهای قلبی و عروقی، مصرف دخانیات میتواند آثار مخرب بیشتری بر سلامت افراد داشته باشد و خطر ابتلا به بیماریهای جدی را افزایش دهد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با بیان اینکه مصرف دخانیات همچنان یکی از مهمترین عوامل مرگومیر قابل پیشگیری در جهان محسوب میشود، اظهار داشت: در حال حاضر سالانه حدود ۶۰ هزار نفر در کشور به دلیل مصرف مواد دخانی جان خود را از دست میدهند و در صورت ادامه روند فعلی، این آمار در سالهای آینده افزایش خواهد یافت.
وی افزود: از میان هشت عامل اصلی مرگومیر در جهان، در شش مورد مصرف سیگار نقش مستقیم و تأثیرگذار دارد که این موضوع اهمیت پیشگیری و کنترل مصرف دخانیات را دوچندان میکند.
فرحزادی با اشاره به فواید ترک سیگار تصریح کرد: خوشبختانه آثار مثبت ترک دخانیات بسیار سریع آغاز میشود. تنها ۲۰ دقیقه پس از خاموش کردن آخرین نخ سیگار، تغییرات مثبت در بدن شروع میشود و خطرات ناشی از مصرف دخانیات به تدریج کاهش مییابد.
وی خاطرنشان ساخت: یک سال پس از ترک سیگار، احتمال بروز بیماریهای قلبی و عروقی به میزان قابل توجهی کاهش پیدا میکند و پس از چند سال، خطر ابتلا به این بیماریها به سطح افراد غیرسیگاری نزدیک میشود.
متخصص طب اعتیاد و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با تأکید بر اینکه هیچگاه برای ترک سیگار دیر نیست، از مصرفکنندگان دخانیات خواست هرچه سریعتر برای حفظ سلامت خود و خانوادههایشان تصمیم به ترک این عادت زیانبار بگیرند.