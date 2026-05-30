به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی فرقی با اعلام این خبرگفت: در راستای صیانت از حقوق عامه و حفظ اراضی کشاورزی و با پایش مستمر گروه‌های گشت حفظ کاربری اراضی کشاورزی و در راستای اجرای دستور قاطعانه دادستان پاکدشت در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، از ابتدای امسال ۶۲۳ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در مناطق مختلف تخریب شده است.

وی افزود: با اعمال قانون و تخریب ابنیه غیرمجاز احداث شده در اراضی کشاورزی که با نظارت مستقیم دادستان و حضور نمایندگان بخشداری‌های مرکزی و شریف آباد و نیروی انتظامی صورت گرفت، در مجموع ۴۶۰ هزار مترمربع از اراضی مرغوب و مستعد کشاورزی منطقه از تصرف سودجویان خارج و آزادسازی شد.

این مقام مسئول با هشدار به سودجویان و واسطه‌گرانی که اقدام به خرید و فروش غیرقانونی زمین‌های زراعی می‌کنند، گفت: برخی افراد با سوءاستفاده از عدم آگاهی شهروندان اقدام به دیوارکشی و احداث بنا می‌کنند؛ اما باید بدانند که دستگاه قضایی و جهاد کشاورزی در صیانت از اراضی کشاورزی هیچ‌گونه تسامحی نخواهند داشت و این اقدامات در نهایت منجر به تخریب و خسارت‌های مالی سنگین برای خریداران خواهد شد.

وی این تغییر کاربری را شامل تفکیک و تصرف فنس کشی، دیوار کشی و احداث بنا اعلام کرد و افزود:هرگونه تغییر کاربری و تبدیل اراضی کشاورزی به سوله، کارگاه یا باغ‌ویلا مطلقاً ممنوع است و بدون کوچک‌ترین مسامحه با هرگونه اقدام غیرقانونی برخورد می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی پاکدشت با اشاره به پرونده‌های حقوقی تشکیل شده برای متخلفین در حوزه تغییر کاربری اراضی کشاورزی گفت: با هدف پیشگیری از پیشرفت فیزیکی تخلفات، از ابتدای امسال ۱۷۴ مورد اخطاریه رسمی توقف عملیات ساختمانی صادر شده ضمن این که ۴۴۹ پرونده تخلف به منظور برخورد قاطع قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده است.

وی تأکید کرد: روند برخورد با متخلفان و زمین‌خواران با تکیه بر ابزار‌های قانونی و دستورات قضایی، بدون وقفه ادامه دارد و هیچ‌گونه توجیه یا وساطتی در اجرای قانون پذیرفته نمی‌شود.

وی از مردم خواست تا در صورت مشاهده هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز، مراتب را با مراجعه به واحد امور اراضی مدیریت جهاد کشاورزی و یا از طریق سامانه ارتباطی ۱۳۱ اطلاع‌رسانی کنند تا در سریع‌ترین زمان ممکن، اقدام قانونی صورت گیرد. پاکدشت با بیش از ۳۵۰ هزار نفر جمعیت در ۲۰ کیلومتری جنوب‌شرق تهران واقع شده است.

این شهرستان از ۲۶ هزار هکتار اراضی زراعی برخوردار است که همه ساله زیر کشت محصولات زراعی، باغی و گلخانه‌ای می‌رود.