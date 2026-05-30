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استاندار خراسان جنوبی خواستار تعیین تکلیف زمینهای مشمولان قانون جوانی جمعیت، تسریع در پرداخت وام ازدواج و تکمیل طرح خانه جوان استان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار خراسان جنوبی در نشست ستاد ساماندهی امور جوانان با اشاره به اهمیت اجرای قانون جوانی جمعیت، گفت: تأخیر در واگذاری زمین به خانوادههای مشمول این قانون، موجب نارضایتی و ناامیدی مردم شده و لازم است دستگاههای مسئول هرچه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف زمینهای واگذاری اقدام کنند.
هاشمی با بیان اینکه خانوادهها بر اساس وعدههای داده شده برای فرزندآوری برنامهریزی کردهاند، افزود: مردم باید نتیجه حمایتهای پیشبینی شده در قانون جوانی جمعیت را به صورت ملموس مشاهده کنند.
وی همچنین پرداخت بهموقع تسهیلات ازدواج را از مطالبات مهم جوانان عنوان کرد و خواستار تسریع در روند پرداخت وامهای ازدواج از سوی شبکه بانکی شد.
استاندار خراسان جنوبی در ادامه با اشاره به روند اجرای طرح خانه جوان استان، بر لزوم تعیین تکلیف اعتبارات اختصاص یافته و تکمیل هرچه سریعتر این مجموعه شد.
هاشمی گفت: آموزش مهارتهای زندگی، مشاورههای پیش از ازدواج، فرزندپروری و بهرهگیری از ظرفیت دانشگاهها و متخصصان از عوامل مؤثر در کاهش آسیبهای اجتماعی و تحکیم بنیان خانواده است.
وی همچنین بر گسترش نشاط اجتماعی، حمایت از برنامههای فرهنگی جوانان، استفاده از ظرفیت مساجد و مشارکت بیشتر دستگاههای اجرایی در حوزه جوانان تأکید کرد.
مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی هم در ستاد ساماندهی امور جوانان استان با اشاره به روند تحولات حوزه ازدواج و جمعیت در کشور و استان، گفت: خراسان جنوبی با ثبت ۵ هزار و ۵۳۷ مورد ازدواج در سال گذشته، در حالی که پیشبینی انجام شده ۳ هزار و ۹۰۰ مورد بوده است، موفق به تحقق ۱۴۲ درصدی شاخص ازدواج و کسب رتبه نخست کشور در این زمینه شده است.
قناد با اشاره به برنامههای اجرا شده در حوزه جوانان و ازدواج گفت: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۱۴۰ کارگاه آموزشی ازدواج و خانواده به صورت رایگان در سطح خراسان جنوبی برگزار شد که بیش از ۴۱۵ نفر از جوانان در دورههای آموزش پیش از ازدواج شرکت کردند. مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی همچنین از فعالیت ۱۴ مرکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده در استان خبر داد و گفت: طی سال گذشته بیش از ۳ هزار جلسه مشاوره در این مراکز ارائه شده است، همچنین برای تسهیل دسترسی جوانان به خدمات مشاوره، بخشی از هزینه جلسات توسط وزارت ورزش و جوانان پرداخت میشود.
وی با اشاره به برنامههای هفته ازدواج با شعار «ازدواج؛ پیوند مهر، ازدواج آسان و تعالی نسل» افزود: برگزاری جلسات ستاد ساماندهی امور جوانان در استان و شهرستانها، پیادهروی خانوادگی، برگزاری پاتوقهای جوانان و اجرای برنامههای فرهنگی و اجتماعی متنوع از جمله اقدامات شاخص این هفته بوده است.
قناد از اجرای طرح حمایتی وزارت ورزش و جوانان در همکاری با فروشگاههای بزرگ کشور خبر داد و گفت: زوجهایی که حداکثر پنج سال از تاریخ ازدواج آنان گذشته باشد، میتوانند پس از ثبتنام در سامانه مربوطه و طی مراحل اعتبارسنجی، از تسهیلات خرید جهیزیه و لوازم خانگی تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان بهرهمند شوند.
وی همچنین از برگزاری دومین جشنواره «نسل امید» در خراسان جنوبی خبر داد و افزود: این جشنواره با هدف حمایت از تولیدات هنری و رسانهای در حوزه فرزندآوری و جوانی جمعیت برگزار میشود و فعالان عرصههای هنرهای تجسمی، ادبی و تصویری میتوانند آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی با اشاره به برخی شاخصهای جمعیتی استان افزود: در حال حاضر حدود ۱۰۰ هزار زن و ۸۹ هزار مرد مجرد در خراسان جنوبی زندگی میکنند و نزدیک به ۲۹ درصد جمعیت استان تاکنون تجربه ازدواج نداشتهاند، همچنین آمار طلاق در خراسان جنوبی پایینتر از میانگین کشوری است.
در پایان از پوستر مستند پای کوبه درخصوص آیین ازدواج در روستای برکوه سربیشه رونمایی شد، این مستند در شبکه سه و نسیم به زودی پخش میشود.