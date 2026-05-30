یک زندانی محکوم به قصاص با گذشت اولیای دم در شهر مرزی تایباد از اعدام رهایی یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، دادستان عمومی و انقلاب تایباد گفت: آیین مصالحه و گذشت اولیای دم از قصاص با حضور خیران، معتمدان، کارگروه صلح و سازش و انجمن حمایت از زندانیان تایباد همزمان با دهه امامت و ولایت انجام شد.

حجت صدیقی افزود: فرد محکوم شده به قصاص که در سال ۱۴۰۰ در حین یک نزاع جوانی ۳۵ ساله را به قتل رسانده بود، چهار و نیم سال از دوران محکومیت خود را در زندان سپری کرده است.

او ادامه داد: هم اکنون کمیته صلح و سازش زندان تایباد در خصوص چهار پرونده دیگر با اولیای دم به توافق رسیده اند که ۲ پرونده نهایی شده و انجام مراحل قانونی آنها در حال پیگیری است.

دادستان عمومی و انقلاب تایباد گفت: سال گذشته نیز ۲ پرونده قصاص با اقدامات تامینی و تربیتی منجر به رضایت خانواده ها شد که شاکیان ضمن گذشت از اجرای حکم قصاص، رضایت خود را برای آزادی زندانیان اعلام کردند.

صدیقی اضافه کرد: ۱۱۷ پرونده قضایی سال گذشته در کارگروه صلح و سازش زندان تایباد به سرانجام رسیده است و تایباد در این عرصه از شهرستانهای برتر استان خراسان رضوی به شمار می رود.

انجمن حمایت از زندانیان تایباد ۲۷۰ خانوار با بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ نفر را زیر پوشش برنامه های حمایتی خود قرار داده است.

شهرستان ۱۵۱ هزار نفری تایباد در ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد واقع است.