رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران گفت: رویکرد ما در شهرداری تهران، ایجاد فضای کار و فروش برای زنان سرپرست خانوار است و تلاش میکنیم با گسترش خدمات، تابآوری اجتماعی دهکهای پایین را ارتقا دهیم
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مریم اردبیلی، مشاور شهردار و رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران در تشریح برنامههای حمایتی این مرکز برای بانوان تهرانی، گفت: موضوع وامهای اشتغالزایی در وزارت کار پیگیری میشود و ما در آن حوزه وارد نمیشویم؛ تمرکز اصلی ما در شهرداری تهران، حمایت از خانمهایی است که نیازمند پشتیبانی برای توسعه کسبوکار خود هستند، بهویژه خانمهای سرپرست خانوار و دهکهای پایین اجتماعی.
وی با اشاره به جمعیت تحت پوشش این مرکز، افزود: در حال حاضر حدود اسامی ۴۰ هزار نفر در سامانه زنان سرپرست خانوار شهرداری تهران به ثبت رسیدهاند. مجموعه خدماتی که برای این عزیزان در نظر گرفتهایم، شامل حوزه کارآفرینی و اشتغال در «مراکز کوثر»، منتوری و هدایت کسبوکار، ایجاد فضای فروش محصولات، خدمات سلامت، آموزش فرزندان و همچنین مشاورههای مددکاری برای حل مسائل و چالشهای پیشروی آنهاست.
اردبیلی با بیان اینکه در شرایط فعلی، افزایش تابآوری اجتماعی یک ضرورت است، تصریح کرد: با توجه به اقتضائاتی که وجود دارد، همه ما وظیفه داریم بیش از پیش در خدمت این عزیزان باشیم و این خدمات را گسترش دهیم تا دهکهای پایین جامعه متحمل فشارهای غیرقابل تحمل نشوند.
رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران ادامه داد: اگرچه ممکن است در موارد خاص، کمکهای معیشتی یا حل مسئله موردی صورت گیرد، اما رویکرد عمومی ما در شهرداری تهران، تمرکز بر ایجاد فضای کار و فروش برای این بانوان است.
وی در خصوص نحوه عرضه محصولات این بانوان به بازار هم گفت: بسیاری از این خانمها پیش از این نیز پیجهای اختصاصی خود را برای فروش محصولات داشتند. در همین راستا، ما با همکاری پلتفرمهای موجود نظیر «باسلام»، «دیجیکالا» و دیگر بسترهای فروش آنلاین، تسهیلگریهای لازم را برای فروش محصولات این عزیزان انجام دادهایم و این برنامهها امسال نیز با قوت ادامه خواهد داشت.