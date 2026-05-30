با حضور نماینده آیتالله سیستانی مراسم تکریم خانوادههای شهدای جنگ رمضان در کرمان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، در این مراسم که در بیت الزهرای حاج قاسم برگزار شد، استاندار کرمان گفت: در جنگ تحمیلی سوم، مجموعهای از جنایتهای رژیم صهیونیستی و آمریکا از مدرسه میناب تا ناوچه دنا و ... به نمایش گذاشته شد.
محمدعلی طالبی با بیان اینکه در اتفاقات اوج ایثار و شهادت یک ملت را در میدان دیدیم، افزود: در جنگ تحمیلی سوم، مجموعهای از ایثار و رشادت و قهرمانی از طرف مردم ایران و مدافعان میهن به منصه ظهور رسید.
آیتالله سیدعلی بوشهری، نماینده دفتر آیتالله العظمی سیستانی نیز در این مراسم گفت: سفر هیئت اعزامی دفتر آیتالله العظمی سیستانی برای عرض تسلیت به خانواده شهدای جنگ تحمیلی سوم از میناب آغاز و با حضور در ۲۰ استان، سلام این مرجع عالیقدر شیعه و نماینده تامالاختیار ایشان را خدمت خانواده شهدا رساندهایم.
حجتالاسلام والمسلمین حسن علیدادی سلیمانی، نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه کرمان نیز در این مراسم به روایات دینی در خصوص خانواده شهدا اشاره داشت و گفت: در روایات آمده است که خداوند سرپرستی خانواده شهید را خود به عهده میگیرد.