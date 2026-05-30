به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، در این مراسم که در بیت الزهرای حاج قاسم برگزار شد، استاندار کرمان گفت: در جنگ تحمیلی سوم، مجموعه‌ای از جنایت‌های رژیم صهیونیستی و آمریکا از مدرسه میناب تا ناوچه دنا و ... به نمایش گذاشته شد.

محمدعلی طالبی با بیان اینکه در اتفاقات اوج ایثار و شهادت یک ملت را در میدان دیدیم، افزود: در جنگ تحمیلی سوم، مجموعه‌ای از ایثار و رشادت و قهرمانی از طرف مردم ایران و مدافعان میهن به منصه ظهور رسید.

آیت‌الله سیدعلی بوشهری، نماینده دفتر آیت‌الله العظمی سیستانی نیز در این مراسم گفت: سفر هیئت اعزامی دفتر آیت‌الله العظمی سیستانی برای عرض تسلیت به خانواده شهدای جنگ تحمیلی سوم از میناب آغاز و با حضور در ۲۰ استان، سلام این مرجع عالیقدر شیعه و نماینده تام‌الاختیار ایشان را خدمت خانواده شهدا رسانده‌ایم.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن علیدادی سلیمانی، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمان نیز در این مراسم به روایات دینی در خصوص خانواده شهدا اشاره داشت و گفت: در روایات آمده است که خداوند سرپرستی خانواده شهید را خود به عهده می‌گیرد.