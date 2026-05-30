مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی از اجرای موفقیت‌آمیز عملیات یک روزه طرح ملی مهتاب در استان خبر داد و گفت: در این طرح ۳۱۱ کنتور جدید نصب و ۲۲۸ مورد انشعاب برق غیرمجاز شناسایی و جمع‌آوری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی از نصب ۳۱۱ کنتور جدید برای مشترکین در انتظار نصب در راستای اجرای طرح مهتاب در استان خبر داد.

طاهر کیامهر با اشاره به اجرای عملیات یک روزه طرح مهتاب در آذربایجان غربی گفت: در این طرح، ۲۰۱ دستگاه کنتور معیوب شناسایی و تعویض شد که منجر به احصاء ۶۲۰۰۰ کیلووات ساعت انرژی شد. همچنین ۱۲ مورد دستکاری کنتور در این مانور کشف شد.

وی افزود: در پی اجرای اولین مانور سراسری کشوری طرح ملی مهتاب و تلاش اکیپ‌های شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی، ۲۲۸ مورد انشعاب برق غیرمجاز در سراسر استان جمع‌آوری شد. انرژی احصاء شده از این اقدام، بیش از ۴۳۷ هزار کیلووات ساعت است.

کیامهر در ادامه بیان کرد: همچنین در راستای ساماندهی و قانونمند کردن مصرف برق، ۱۵۸ مورد از انشعاب‌های غیرمجاز شناسایی شده در این مانور، با نصب کنتور هوشمند به عنوان فروش غیردایم ساماندهی شد تا امکان ثبت انرژی مصرفی فراهم آید.

کیامهر همچنین اعلام کرد: با عملیات اکیپ‌های اعزامی، بیش از یک کیلومتر کابل غیرمجاز از سطح شبکه جمع‌آوری شد و ۱۳ دستگاه شمارشگر نیز برای برق‌های غیرمجازی که امکان واگذاری انشعاب برای آنها وجود نداشت، به منظور کنترل و پایش مصرف نصب شد.