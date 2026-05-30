به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، مدیر کل بهزیستی فارس از مردم ، خیران و نیک‌اندیشان استان فارس دعوت کرد با پیوستن پویش «بنای مهربانی» شادی‌بخش سفره و زندگی خانواده‌های تحت پوشش بهزیستی در ایام عید قربان و غدیر باشند.

حمید گودرزی افزود: این پویش کشوری از سوم خرداد آغاز شده و تا ۲۵ خرداد ادامه دارد

*محور‌های اصلی پویش:*

۱. *تأمین ۵۰۰ هزار بسته معیشتی* برای خانواده‌های نیازمند.

۲. *تأمین ۱۵۰ هزار بسته لوازم بهداشتی* (ویژه افراد دارای ضایعه نخاعی و بسترگرا که هزینه‌های مراقبتی بالایی دارند).

۳. حمایت از ۲ هزار و ۸۰۸ کودک بازمانده از تحصیل با هدف بازگشت به چرخه آموزش و ساختن آینده‌ای روشن.

*روش‌های مشارکت در پویش:*

خیران و شهروندان می‌توانند از طریق درگاه‌های زیر در این پویش سهیم شوند:

- *شماره کارت بانک:* ۶۳۶۷۹۵۷۰۷۶۰۱۸۹۵۶

- *کد دستوری:** #۷۱*۶۶۵۵*

- *سایت رسمی:* mosharekat.behzisti.ir

- همچنین از طریقبرنامه های *آپ، سکه و اوانو*.