مدیر کل بهزیستی فارس مردم نیک اندیش را به پویش ملی «بنای مهربانی» فراخواند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، مدیر کل بهزیستی فارس از مردم ، خیران و نیکاندیشان استان فارس دعوت کرد با پیوستن پویش «بنای مهربانی» شادیبخش سفره و زندگی خانوادههای تحت پوشش بهزیستی در ایام عید قربان و غدیر باشند.
حمید گودرزی افزود: این پویش کشوری از سوم خرداد آغاز شده و تا ۲۵ خرداد ادامه دارد
*محورهای اصلی پویش:*
۱. *تأمین ۵۰۰ هزار بسته معیشتی* برای خانوادههای نیازمند.
۲. *تأمین ۱۵۰ هزار بسته لوازم بهداشتی* (ویژه افراد دارای ضایعه نخاعی و بسترگرا که هزینههای مراقبتی بالایی دارند).
۳. حمایت از ۲ هزار و ۸۰۸ کودک بازمانده از تحصیل با هدف بازگشت به چرخه آموزش و ساختن آیندهای روشن.
*روشهای مشارکت در پویش:*
خیران و شهروندان میتوانند از طریق درگاههای زیر در این پویش سهیم شوند:
- *شماره کارت بانک:* ۶۳۶۷۹۵۷۰۷۶۰۱۸۹۵۶
- *کد دستوری:** #۷۱*۶۶۵۵*
- *سایت رسمی:* mosharekat.behzisti.ir
- همچنین از طریقبرنامه های *آپ، سکه و اوانو*.