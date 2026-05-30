از کتاب مرجع «معلم خلاق»؛ تجلی نوآوری معلمان در ۵ هزار اثر آموزشی رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ با حضور رضوان حکیم زاده؛ معاون آموزش ابتدایی در آیین اختتامیه سومین جشنواره استانی «ساخت ابزارهای کمکآموزشی» در استان مازندران، از کتاب مرجع «معلم خلاق» رونمایی شد. این مراسم که با هدف تجلیل از معلمان نوآور و ترویج روشهای نوین تدریس برگزار شد، میزبان جمعی از مسئولان کشوری و استانی از جمله عمران عباسی، نماینده مجلس شورای اسلامی و مدیرکل آموزش و پرورش مازندران بود.
«معلم خلاق»؛ دایرهالمعارفی از الگوهای برتر تدریس
کتاب مرجع «معلم خلاق» که به همت معاونت آموزش ابتدایی ادارهکل آموزش و پرورش استان مازندران تدوین شده است، مجموعهای ارزشمند و ماندگار از آثار برتر و خلاقانه معلمان در حوزه ابزارهای کمکآموزشی است. این کتاب با هدف مستندسازی تجربیات زیسته معلمان و اشتراکگذاری الگوهای موفق آموزشی به چاپ رسیده است.
مشارکت گسترده و ارزیابی تخصصی
در سومین دوره جشنواره استانی «ساخت ابزارهای کمکآموزشی»، بیش از ۵۰۰۰ اثر از سراسر استان مازندران به دبیرخانه ارسال شد. پس از طی مراحل ارزیابی دقیق و تخصصی، ۴۰۰ اثر به مرحله نهایی راه یافتند که در نهایت ۴۰ اثر برگزیده به عنوان الگوهای برتر و شاخص برای معرفی در کتاب «معلم خلاق» انتخاب شدند.
تاکید بر نقش ابزارهای آموزشی در یادگیری عمیق
رضوان حکیمزاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، در این مراسم ضمن تمجید از ابتکار هوشمندانه آموزش و پرورش مازندران در مستندسازی خلاقیتهای معلمان، اظهار داشت: «استفاده از ابزارهای کمکآموزشی خلاقانه، یکی از ارکان اصلی در تعمیق یادگیری و پایدارسازی مفاهیم آموزشی در دوره ابتدایی است.»
وی افزود: «تبدیل ایدههای ذهنی به ابزارهای ملموس آموزشی توسط معلمان، نشاندهنده پویایی نظام تعلیم و تربیت و تعهد حرفهای همکاران ما در مسیر تحول بنیادین است.»
گفتنی است در پایان این مراسم، از معلمان برگزیده و پدیدآورندگان آثار برتر در حوزه ساخت ابزارهای کمکآموزشی با اهدای لوح سپاس، تجلیل شد.