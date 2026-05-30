



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مرکز مدیریت راه‌های مازندران اعلام کرد ترافیک در آزادراه تهران – شمال مسیر رفت وبرگشت محدوده تونل شماره ۱۸ و در محور چالوس مسیر رفت و برگشت حدفاصل پل زنگوله تا سیاه بیشه و حدفاصل هریجان تا سیاه بیشه و مسیر شمال به جنوب حدفاصل مرزن آباد تا میانک سنگین است.

ترافیک در محور هراز مسیر جنوب به شمال حدفاصل شاه زید تا سه راهی چلاو و مسیر شمال به جنوب حدفاصل نارنجستان تا سه راهی چلاو و محدوده‌های بایجان، شاهاندشت و آب اسک نیز سنگین گزارش شده است.



تردد در محور سوادکوه مسیر رفت و برگشت عادی و روان و محور‌های کوهستانی استان دارای مه گرفتگی در ارتفاعات هستند.

بازگشایی چالوس و آزادراه تهران ـ شمال

پلیس راه استان نیز اعلام کرد جاده چالوس و آزادراه تهران ـ شمال پس از حدود ۲۰ ساعت محدودیت یکطرفه بازگشایی شد و با تخلیه بخش عمده بار ترافیکی، تردد در این ۲ محور به صورت دوطرفه در جریان است.