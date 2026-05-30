به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان از ادامه روند برداشت هندوانه در مزارع منطقه خبر داد و گفت: با کشت این محصول در یک‌هزار و ۶۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی جنوب کرمان، پیش‌بینی می‌شود بیش از ۶۴۶ هزار تن هندوانه تا پایان فصل برداشت تولید و روانه بازار شود.

فرود سالاری رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان با اشاره به روند برداشت هندوانه در مزارع منطقه اظهار کرد: عملیات برداشت این محصول از ابتدای فروردین‌ماه آغاز شده و تا پایان خردادماه ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه جنوب کرمان از مناطق شاخص تولید محصولات جالیزی در کشور به شمار می‌رود، افزود: در سال جاری هندوانه در سطح یک‌هزار و ۶۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی منطقه کشت شده و برآورد‌ها حاکی از تولید بیش از ۶۴۶ هزار تن محصول در پایان فصل برداشت است.

سالاری موفقیت در تولید این محصول را حاصل شرایط اقلیمی مناسب، بهره‌گیری از روش‌های فنی در مدیریت مزارع و تلاش مستمر کشاورزان دانست و تصریح کرد: تولید گسترده هندوانه در جنوب کرمان نقش مؤثری در تأمین نیاز بازار داخلی و همچنین توسعه صادرات این محصول دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان با تأکید بر ضرورت حمایت از بهره‌برداران بخش کشاورزی خاطرنشان کرد: تمهیدات لازم برای تسهیل حمل‌ونقل، بازاریابی و عرضه مناسب محصول در بازار‌های هدف پیش‌بینی شده تا کشاورزان بتوانند محصول خود را با کمترین دغدغه به فروش برسانند.

وی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی منطقه گفت: شرایط آب‌وهوایی ویژه جنوب کرمان موجب شده این منطقه به یکی از قطب‌های اصلی تولید محصولات خارج از فصل کشور تبدیل شود و هندوانه نیز سهم قابل توجهی در رونق اقتصادی و اشتغال بخش کشاورزی منطقه داشته باشد.

منبع: جهاد کشاورزی